Lavoro

Addetto/a Paghe e Contributi Senior

Adecco Collegno ricerca per uno studio di consulenza del lavoro, situato nella prima cintura ovest di Torino, un/a Addetto/a Paghe e Contributi Senior.

La risorsa si occuperà in autonomia di:

  • Elaborazione completa dei cedolini paga
  • Gestione degli adempimenti mensili e annuali: F24, CU, modello 770
  • Gestione delle pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
  • Comunicazioni obbligatorie agli enti
  • Elaborazione e monitoraggio costi del personale
  • Supporto ai clienti nella gestione di normative, contrattualistica e problematiche legate alla consulenza del lavoro
  • Aggiornamento normativo in materia di lavoro, previdenza e fisco

Si richiede:

  • Esperienza consolidata (almeno 10 anni) in studi di consulenza del lavoro o realtà similari
  • Ottima conoscenza della normativa in materia di lavoro, previdenza e fiscale
  • Autonomia operativa e precisione
  • Buona padronanza dei principali gestionali paghe e strumenti informatici
  • Costituisce un plus la conoscenza del gestionale Bpoint

Si offre inserimento diretto in azienda. La tipologia contrattuale e il pacchetto retributivo saranno definiti in base alla seniority del/la candidato/a.

Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì – 8:30/12:30 e 14:30/18:30. Si valuta sia disponibilità full time che part time.

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.


