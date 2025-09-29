La risorsa si occuperà in autonomia di:
- Elaborazione completa dei cedolini paga
- Gestione degli adempimenti mensili e annuali: F24, CU, modello 770
- Gestione delle pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
- Comunicazioni obbligatorie agli enti
- Elaborazione e monitoraggio costi del personale
- Supporto ai clienti nella gestione di normative, contrattualistica e problematiche legate alla consulenza del lavoro
- Aggiornamento normativo in materia di lavoro, previdenza e fisco
Si richiede:
- Esperienza consolidata (almeno 10 anni) in studi di consulenza del lavoro o realtà similari
- Ottima conoscenza della normativa in materia di lavoro, previdenza e fiscale
- Autonomia operativa e precisione
- Buona padronanza dei principali gestionali paghe e strumenti informatici
- Costituisce un plus la conoscenza del gestionale Bpoint
Si offre inserimento diretto in azienda. La tipologia contrattuale e il pacchetto retributivo saranno definiti in base alla seniority del/la candidato/a.
Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì – 8:30/12:30 e 14:30/18:30. Si valuta sia disponibilità full time che part time.
Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Addetto/a Paghe e Contributi Senior: gestisce cedolini e adempimenti. Requisito chiave: 10 anni di esperienza. Beneficio: autonomia operativa.
Tecnico IT junior per help desk in azienda metalmeccanica. Richiesta conoscenza base di Windows e networking. Benefit: contratto a scopo assunzione.
Consulente Commerciale in Progetto Impresa: esperienza in finanza agevolata richiesta. Beneficio: fisso più provvigioni competitive.
Ruolo: Software Developer in iliad. Requisito chiave: Padronanza dei principi di ingegneria del software. Beneficio: Flessibilità con 8 giorni di smart-working al mese.
Ricerca Impiegato/a Contabile per gestire la contabilità di clienti. Requisito: esperienza in Studi Professionali. Beneficio: flessibilità oraria.