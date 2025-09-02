Addetto/a Paghe e Contributi – Milano

Il nostro cliente è una Società di Consulenza del lavoro di Milano con esperienza pluridecennale nella gestione amministrativa e del personale.
Per ampliare il proprio organico interno, ci ha incaricati della selezione di un/una:
Addetto/a paghe e contributi
Descrizione e responsabilità:
- Gestione delle buste paga
- Elaborazione di rapporti contributivi
- Supporto nella gestione amministrativa del personale
Requisiti:
- Esperienza pregressa nel ruolo
- Conoscenza della normativa in materia di lavoro
- Ottime capacità comunicative
- Precisione e attenzione ai dettagli
Benefit:
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro stimolante
- Formazione continua
Se sei interessato/a, inviaci il tuo curriculum!
