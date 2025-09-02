Addetto/a Paghe e Contributi – Milano

25.1 C
Il nostro cliente è una Società di Consulenza del lavoro di Milano con esperienza pluridecennale nella gestione amministrativa e del personale.

Per ampliare il proprio organico interno, ci ha incaricati della selezione di un/una:

Addetto/a paghe e contributi

Descrizione e responsabilità:

  • Gestione delle buste paga
  • Elaborazione di rapporti contributivi
  • Supporto nella gestione amministrativa del personale

Requisiti:

  • Esperienza pregressa nel ruolo
  • Conoscenza della normativa in materia di lavoro
  • Ottime capacità comunicative
  • Precisione e attenzione ai dettagli

Benefit:

  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Formazione continua

Se sei interessato/a, inviaci il tuo curriculum!


