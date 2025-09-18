Posizione: Addetto/a gestione appuntamenti e centralino clienti – settore automotive
Chi siamo: M.J. CAR SRL è un service autorizzato BMW, MINI e Hyundai, conosciuto nel territorio per professionalità, competenza e passione nel settore automotive.
Cosa farai:
- Gestione dei contatti e dei lead in entrata
- Fissaggio appuntamenti per interventi di officina, consulenze e servizi
- Gestione del centralino e supporto alla clientela per informazioni e prenotazioni
- Coordinamento con il team tecnico e il front office per un servizio fluido ed efficiente
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa nel settore automotive (officine, concessionarie o servizi collegati)
- Conoscenza generale delle dinamiche legate all’assistenza e vendita auto
- Ottime capacità comunicative, empatia e orientamento al cliente
- Precisione, affidabilità e dimestichezza con strumenti digitali
Cosa offriamo:
- Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato
- Ambiente di lavoro strutturato, dinamico e professionale
- Formazione e crescita continua all’interno di un brand di prestigio
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
