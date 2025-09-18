Posizione: Addetto/a gestione appuntamenti e centralino clienti – settore automotive

Chi siamo: M.J. CAR SRL è un service autorizzato BMW, MINI e Hyundai, conosciuto nel territorio per professionalità, competenza e passione nel settore automotive.

Cosa farai:

Gestione dei contatti e dei lead in entrata

Fissaggio appuntamenti per interventi di officina, consulenze e servizi

Gestione del centralino e supporto alla clientela per informazioni e prenotazioni

Coordinamento con il team tecnico e il front office per un servizio fluido ed efficiente

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nel settore automotive (officine, concessionarie o servizi collegati)

Conoscenza generale delle dinamiche legate all’assistenza e vendita auto

Ottime capacità comunicative, empatia e orientamento al cliente

Precisione, affidabilità e dimestichezza con strumenti digitali

Cosa offriamo:

Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato

Ambiente di lavoro strutturato, dinamico e professionale

Formazione e crescita continua all’interno di un brand di prestigio

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!