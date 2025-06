Addetto/a centralino azienda cosmetologica – adzuna.it

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Offerta di Lavoro: Addetto/a Centralino – Azienda Cosmetologica

Azienda cosmetologica di riferimento è alla ricerca di un/a Addetto/a al Centralino per il proprio call center a Foligno. Questa posizione offre un’opportunità unica di crescita professionale in un ambiente dinamico e in continua evoluzione.

Responsabilità:

Il/la candidato/a selezionato/a sarà responsabile di fornire informazioni e assistenza ai clienti, accogliendo le loro esigenze e risolvendo le problematiche in maniera efficace.

Requisiti:

Diploma di scuola superiore

Eccellenti abilità comunicative

Predisposizione all’ascolto e alla relazione con il pubblico

Buone capacità informatiche

Offerta e Benefit:

Contratto a tempo determinato di 12 mesi, con possibilità di assunzione

Orario full time: 40 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Formazione retribuita per garantire un inserimento efficace nel ruolo

Sede di lavoro: Foligno

Se sei una persona motivata, con una forte attitudine al servizio clienti e desideri lavorare in un ambiente innovativo, candidati subito! Unisciti al nostro team e inizia il tuo percorso nella cosmetologia.

Visita adzuna.it per ulteriori dettagli e per inviare la tua candidatura. Non perdere questa straordinaria opportunità!