Offerta di Lavoro: Addetto/a Assistenza Clienti – Settore Telecomunicazioni

Sei appassionato di assistenza clienti? Stiamo cercando un Operatore Call Center Inbound per un’importante azienda leader nel settore delle telecomunicazioni. La tua missione sarà gestire telefonicamente i clienti già attivi, fornendo supporto tecnico e assistenza dedicata.

Responsabilità principali:

Gestione telefonica dei clienti esistenti.

Offrire supporto tecnico e risolvere problematiche.

Mantenere una comunicazione efficace e cordiale con i clienti.

Requisiti:

Precedente esperienza in customer care.

Ottime capacità comunicative e relazionali.

Attitudine al problem solving e orientamento al cliente.

Se desideri far parte di un team dinamico e in crescita, candidati ora! Invia il tuo CV e preparati a intraprendere una nuova e stimolante avventura professionale. Non perdere questa opportunità!