Offerta di Lavoro: Addetto/A Assemblaggio in Camera Bianca

Sei alla ricerca di un’opportunità in un ambiente collaborative e all’avanguardia nel settore biomedicale? LivaNova, multinazionale leader nel settore, seleziona Addetti/e per l’assemblaggio in Camera Bianca presso il nostro stabilimento di Mirandola (MO).

Responsabilità:

Assemblaggio, incollaggio e confezionamento di dispositivi medici

Imballaggio dei prodotti finiti

Requisiti:

Attitudine al lavoro di squadra

Precisione e flessibilità

Disponibilità a lavorare su due turni

Disponibilità immediata

Cosa Offriamo:

L’opportunità di entrare a far parte di una realtà innovativa, con un ambiente di lavoro tecnologicamente avanzato.

Se sei interessato e possiedi i requisiti richiesti, candidati ora e unisciti al nostro team!