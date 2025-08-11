Addetto/a Amministrativo/a Senior 📊 – Milano

Stiamo vivendo una forte crescita e cerchiamo un/a Addetto/a Amministrativo/a Senior da inserire nel nostro team. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di sviluppo professionale.

La risorsa si occuperà di:

Registrazione della contabilità generale

Gestione e monitoraggio delle fatture

Predisposizione di report finanziari

Supporto nelle attività di audit

I requisiti ideali includono:

Esperienza pregressa in ruolo amministrativo

Conoscenza approfondita della contabilità

Capacità di lavorare in team

Attitudine al problem solving

Offriamo un contratto di lavoro stimolante con benefit competitivi. Se sei una persona motivata e desideri crescere in un contesto in espansione, non perdere questa opportunità!

Scopri di più e candidati ora!