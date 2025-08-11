Addetto/a Amministrativo/a Senior 📊 – Milano
Stiamo vivendo una forte crescita e cerchiamo un/a Addetto/a Amministrativo/a Senior da inserire nel nostro team. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di sviluppo professionale.
La risorsa si occuperà di:
- Registrazione della contabilità generale
- Gestione e monitoraggio delle fatture
- Predisposizione di report finanziari
- Supporto nelle attività di audit
I requisiti ideali includono:
- Esperienza pregressa in ruolo amministrativo
- Conoscenza approfondita della contabilità
- Capacità di lavorare in team
- Attitudine al problem solving
Offriamo un contratto di lavoro stimolante con benefit competitivi. Se sei una persona motivata e desideri crescere in un contesto in espansione, non perdere questa opportunità!
Scopri di più e candidati ora!
