Da StraNotizie
Addetto/a Amministrativo/a Senior 📊 – Milano

Stiamo vivendo una forte crescita e cerchiamo un/a Addetto/a Amministrativo/a Senior da inserire nel nostro team. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di sviluppo professionale.

La risorsa si occuperà di:

  • Registrazione della contabilità generale
  • Gestione e monitoraggio delle fatture
  • Predisposizione di report finanziari
  • Supporto nelle attività di audit

I requisiti ideali includono:

  • Esperienza pregressa in ruolo amministrativo
  • Conoscenza approfondita della contabilità
  • Capacità di lavorare in team
  • Attitudine al problem solving

Offriamo un contratto di lavoro stimolante con benefit competitivi. Se sei una persona motivata e desideri crescere in un contesto in espansione, non perdere questa opportunità!

Scopri di più e candidati ora!


