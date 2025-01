Addetto/a Amministrativo/a e Segretariale nel Settore Medico a Correggio (RE)

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo: IMPIEGATO / A AMMINISTRATIVO / A SEGRETARIALE SETTORE MEDICO A CORREGGIO (RE)



Azienda: Emilav



Descrizione:: per società di servizi operante nel settore medico 1 IMPIEGATO / A AMMINISTRATIVO / A SEGRETARIALE La risorsa sarà responsabile…, preferibilmente in ambito amministrativo, economico o affine. Esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente in ambito medicale…



Luogo:: Correggio, Reggio Emilia