19.5 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Lavoro

Addetto/a alle Pulizie in Uffici e Agriturismi – Lavoro Stimolante a Contatto con la Natura!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Addetto/a alle pulizie negli uffici e agriturismi

Azienda: VELOX PULIZIE S.R.L.

Descrizione lavoro:
L’azienda è alla ricerca di personale per svolgere mansioni di pulizia in vari ambienti, garantendo la manutenzione e l’igiene degli spazi. I candidati ideali devono avere esperienza pregressa nel settore, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in autonomia. Offriamo un ambiente di lavoro versatile e la possibilità di orari flessibili. Sono previsti anche corsi di formazione per migliorare le competenze professionali.

Località: Poggibonsi, Siena

Data pubblicazione: Fri, 19 Sep 2025 22:27:59 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Eredità atletiche: il potere dell’epigenetica in Cina
Articolo successivo
Arc de Trump: il monumento controverso di Washington
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.