Addetto/a alle Pulizie in Uffici e Agriturismi – Lavoro Stimolante a Contatto con la Natura!

Titolo lavoro: Addetto/a alle pulizie negli uffici e agriturismi



Azienda: VELOX PULIZIE S.R.L.



Descrizione lavoro:

L’azienda è alla ricerca di personale per svolgere mansioni di pulizia in vari ambienti, garantendo la manutenzione e l’igiene degli spazi. I candidati ideali devono avere esperienza pregressa nel settore, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in autonomia. Offriamo un ambiente di lavoro versatile e la possibilità di orari flessibili. Sono previsti anche corsi di formazione per migliorare le competenze professionali.



Località: Poggibonsi, Siena



Data pubblicazione: Fri, 19 Sep 2025 22:27:59 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!