Offerta di Lavoro: Addetto/a alle Pulizie e Stiratura presso RSA Saint Vincent

Filiale di Torino – Settore Pulizie

Siamo alla ricerca di un Addetto/a alle Pulizie e Stiratura per il nostro cliente, un’importante realtà nel settore delle pulizie, che opera all’interno della RSA Saint Vincent. Questa è un’ottima opportunità per entrare a far parte di un team consolidato e professionale.

Responsabilità:

Mantenimento e pulizia degli ambienti della struttura

Stiratura e gestione della biancheria

Garantire standard elevati di igiene e ordine

Requisiti:

Esperienza pregressa nel settore delle pulizie

Precisione e attenzione ai dettagli

Capacità di lavorare in autonomia e in team

Disponibilità a lavorare su turni

Se sei motivato/a e desideri contribuire a un ambiente di lavoro pulito e accogliente, inviaci il tuo CV!

Candidati ora! Unisciti a noi presso RSA Saint Vincent e fai la differenza!