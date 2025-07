Offerta di Lavoro: Addetto/a al Confezionamento Alimentare – Saluzzo

Manpower Srl, leader nel settore delle risorse umane, è alla ricerca di Addetti/e al Confezionamento Alimentare per un’importante azienda cliente di Saluzzo, specializzata nel confezionamento di frutta e verdura.

Dettagli dell’Offerta:

Luogo di lavoro: Saluzzo

Saluzzo Orario di lavoro: Lunedì a Venerdì, dalle 08:00 alle 16:30

Requisiti Richiesti:

Esperienza pregressa nel settore del confezionamento è preferibile

Capacità di lavoro in squadra

Precisione e attenzione ai dettagli

Se sei una persona dinamica, motivata e desideri far parte di un team affiatato, non esitare a candidarti! Inviaci il tuo CV per unirti a una realtà in crescita nel settore alimentare.

Candidati ora e inizia il tuo percorso professionale con noi!