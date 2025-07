ADDETTI/E VENDITA CASSIERI E SCAFFALISTI SUPERMERCATO RECOARO TERME

Offerta di Lavoro: Addetti/e Vendita, Cassieri e Scaffisti Supermercato – Recoaro Terme

Descrizione:

Siamo alla ricerca di Addetti/e Cassa e Scaffali per un’importante Azienda attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) a Recoaro Terme. Questa è un’opportunità ideale per coloro che desiderano entrare in un ambiente dinamico e stimolante.

Responsabilità principali:

Gestire l’apertura e la chiusura della cassa

Assistere i clienti durante il processo di acquisto

Sistemare e organizzare la merce sugli scaffali

Mantenere un ambiente di lavoro ordinato e pulito

Requisiti:

Precedente esperienza, anche minima, in ruoli analoghi

Ottime doti relazionali e di servizio al cliente

Capacità di lavorare in team

Flessibilità oraria

Candidati ora: Se sei motivato a lavorare in un contesto commerciale e soddisfi i requisiti richiesti, inviaci il tuo CV e un breve lettera di presentazione. Unisciti al nostro team e contribuisci al successo del supermercato!

