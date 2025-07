Offerta di Lavoro: Addetti al Confezionamento Farmaceutico

Manpower, divisione Onsite, è alla ricerca di Addetti/e al Confezionamento per un’azienda leader nel settore chimico-farmaceutico. Questa è un’opportunità ideale per professionisti con esperienza nel confezionamento su linea, pronti a lavorare su tre turni.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa in ruoli simili

Preferibile provenienza da aziende del settore farmaceutico, alimentare o chimico

Disponibilità a lavorare su tre turni

Se sei motivato e desideri far parte di un team dinamico, non perdere questa opportunità! Candidati subito per contribuire al successo di un’azienda in crescita nel settore della salute e del benessere.