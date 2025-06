Offerta di Lavoro: Addetti al Confezionamento Alimentare

Umana S.p.A. è alla ricerca di Addetti al Confezionamento Alimentare per un’importante azienda del settore alimentare situata a Longiano (FC). Questa è un’opportunità eccellente per chi desidera entrare a far parte di un contesto dinamico e professionale.

Principali responsabilità:

Gestione e monitoraggio delle linee di produzione.

Assicurare il corretto funzionamento dei macchinari.

Interventi tempestivi in caso di anomalie.

Collaborazione attiva con il team per garantire l’efficienza del processo di confezionamento.

Requisiti:

Esperienza pregressa nel settore alimentare (preferibile ma non essenziale).

Precisione e capacità di lavorare in team.

Buona attitudine al problem solving.

Disponibilità a lavorare su turni.

Se sei motivato e desideri un’opportunità in un’azienda leader del settore, candidati ora e unisciti al nostro team! Invia il tuo CV a [[email protected]]. Non perdere questa chance di crescita professionale!