Offerta di Lavoro: Addette/i Vendita Bookshop – Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Sei appassionato di cinema e cultura? Unisciti al Gruppo Mondadori Electa S.p.A. come Addetto/a Vendita presso il nostro Bookshop durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica!

Chi Siamo:

Mondadori Electa S.p.A. è leader nel settore editoriale culturale, operando con i marchi Electa e Abscondita. Siamo riconosciuti per la creazione di progetti editoriali e mostre di alto livello.

Posizione:

Cerchiamo professionisti dinamici e motivati, pronti a offrire un servizio clienti eccellente, gestire le vendite e promuovere i nostri prodotti.

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa nel settore vendite o retail

Ottime capacità comunicative

Passione per l’arte e la cultura cinematografica

Disponibilità a lavorare durante la Mostra

Candidati Ora:

Se desideri far parte di un team innovativo e contribuire a un evento prestigioso, invia il tuo curriculum a [email]. Non perdere questa opportunità unica di lavorare in un ambiente stimolante!