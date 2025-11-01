18.3 C
Addetta/o Pulizie a Remanzacco: Lavoro Flessibile in Ambiente Stimolante

Titolo lavoro: addetta/o pulizie REMANZACCO

Azienda: Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni

Descrizione lavoro:
Pu.Ma. offre una posizione part-time di 18 ore settimanali per attività di pulizia e manutenzione presso un cliente a Remanzacco, con orario da lunedì a venerdì. Si richiede esperienza precedente nel settore delle pulizie, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in autonomia. Il candidato ideale deve essere flessibile e avere buone capacità organizzative. I vantaggi includono un ambiente di lavoro stimolante all’interno di un’azienda consolidata nel settore.

Località: Remanzacco, Udine

Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:30:58 GMT

