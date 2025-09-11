Addetta alle vendite Verona

Lovable è l’espressione moderna e seduttiva del marchio, con 60 anni di tradizione. La nostra offerta si evolve in base ai desideri dei consumatori e rappresenta lo Stile Italiano a livello internazionale.

Offriamo prodotti per uomini e donne, tra cui:

Intimo

Costumi da mare

Maglieria

Pigiameria

Le nostre collezioni si distinguono per vestibilità e qualità, adatte a chi cerca il meglio.

Per il nostro punto vendita in un importante centro commerciale di Verona, cerchiamo:

ADDETTI ALLA VENDITA (PART TIME/FULL TIME)

Requisiti richiesti:

Passione per la vendita

Capacità di lavorare in gruppo

Esperienza in contesti commerciali con vendita assistita

Tensione agli obiettivi

Buona conoscenza del computer e del pacchetto Office

Esperienza nell’abbigliamento intimo/esternabile (preferenziale)

Patente B e automunito

Se condividi la nostra passione, invia la tua candidatura!