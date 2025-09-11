Addetta alle vendite Verona

Lovable è l’espressione moderna e seduttiva del marchio, con 60 anni di tradizione. La nostra offerta si evolve in base ai desideri dei consumatori e rappresenta lo Stile Italiano a livello internazionale.
Offriamo prodotti per uomini e donne, tra cui:
- Intimo
- Costumi da mare
- Maglieria
- Pigiameria
Le nostre collezioni si distinguono per vestibilità e qualità, adatte a chi cerca il meglio.
Per il nostro punto vendita in un importante centro commerciale di Verona, cerchiamo:
ADDETTI ALLA VENDITA (PART TIME/FULL TIME)
Requisiti richiesti:
- Passione per la vendita
- Capacità di lavorare in gruppo
- Esperienza in contesti commerciali con vendita assistita
- Tensione agli obiettivi
- Buona conoscenza del computer e del pacchetto Office
- Esperienza nell’abbigliamento intimo/esternabile (preferenziale)
- Patente B e automunito
Se condividi la nostra passione, invia la tua candidatura!
