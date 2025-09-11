22.3 C
Lavoro

Addetta alle vendite Verona

Lovable è l’espressione moderna e seduttiva del marchio, con 60 anni di tradizione. La nostra offerta si evolve in base ai desideri dei consumatori e rappresenta lo Stile Italiano a livello internazionale.

Offriamo prodotti per uomini e donne, tra cui:

  • Intimo
  • Costumi da mare
  • Maglieria
  • Pigiameria

Le nostre collezioni si distinguono per vestibilità e qualità, adatte a chi cerca il meglio.

Per il nostro punto vendita in un importante centro commerciale di Verona, cerchiamo:

ADDETTI ALLA VENDITA (PART TIME/FULL TIME)

Requisiti richiesti:

  • Passione per la vendita
  • Capacità di lavorare in gruppo
  • Esperienza in contesti commerciali con vendita assistita
  • Tensione agli obiettivi
  • Buona conoscenza del computer e del pacchetto Office
  • Esperienza nell’abbigliamento intimo/esternabile (preferenziale)
  • Patente B e automunito

Se condividi la nostra passione, invia la tua candidatura!


💼 Altre Offerte di Lavoro

Receptionist – Cat. Protette L.68/99

Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.

Impiegato/a amministrativo/a

Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.

Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.

Graphic Designer & Visual Content

Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.

International Back Office con Cinese

Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.

