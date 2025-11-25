Addetta alle pulizie a Belluno con orario flessibile

Posizione lavorativa: Addetta/o alle pulizie BELLUNO
Azienda: Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni
Descrizione lavoro: Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni opera nel settore della pulizia e manutenzione sia in ambito industriale che commerciale…/o alle pulizie per ns cliente sito a Belluno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.00 per un totale di 12.30 ore settimanali…
Località: Udine
Data pubblicazione: Sat, 13 Sep 2025 02:35:26 GMT
