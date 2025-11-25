15.4 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Lavoro

Addetta alle pulizie a Belluno con orario flessibile

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: Addetta/o alle pulizie BELLUNO

Azienda: Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni

Descrizione lavoro: Pu.Ma. Pulizie e Manutenzioni opera nel settore della pulizia e manutenzione sia in ambito industriale che commerciale…/o alle pulizie per ns cliente sito a Belluno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.00 per un totale di 12.30 ore settimanali…

Località: Udine

Data pubblicazione: Sat, 13 Sep 2025 02:35:26 GMT


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Tyler Herro torna a giocare con i Miami Heat
Articolo successivo
Fico vince in Campania
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.