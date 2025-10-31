Addetta/Addetto Customer Service a Milano – Unisciti a un team dinamico!

Titolo lavoro: Addetta/Addetto Customer Service



Azienda: Gi Group



Descrizione lavoro:

La posizione in una strutturata azienda cliente prevede la gestione delle interazioni con i clienti italiani, garantendo un servizio di alta qualità e risolvendo le richieste in modo efficace. Sono richieste ottime capacità comunicative, esperienza nel servizio clienti e una buona conoscenza delle lingue. I candidati ideali devono mostrare attitudine al problem-solving e capacità di lavorare in team. Tra i vantaggi offerti vi sono opportunità di formazione continua e un ambiente lavorativo dinamico.



Località: Villaverla, Vicenza



Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:56:12 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo