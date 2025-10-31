20.3 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Lavoro

Addetta/Addetto Customer Service a Milano – Unisciti a un team dinamico!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Addetta/Addetto Customer Service

Azienda: Gi Group

Descrizione lavoro:
La posizione in una strutturata azienda cliente prevede la gestione delle interazioni con i clienti italiani, garantendo un servizio di alta qualità e risolvendo le richieste in modo efficace. Sono richieste ottime capacità comunicative, esperienza nel servizio clienti e una buona conoscenza delle lingue. I candidati ideali devono mostrare attitudine al problem-solving e capacità di lavorare in team. Tra i vantaggi offerti vi sono opportunità di formazione continua e un ambiente lavorativo dinamico.

Località: Villaverla, Vicenza

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:56:12 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Tedua sorprende con “Chuniri” e nuovo concerto in arrivo
Articolo successivo
Gawfolk 27” Curved Gaming Monitor 180Hz FHD 1080P – FreeSync
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.