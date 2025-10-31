Addetta/Addetto Customer Service a Milano – Unisciti a un team dinamico!

Titolo lavoro: Addetta/Addetto Customer Service
Azienda: Gi Group
Descrizione lavoro:
La posizione in una strutturata azienda cliente prevede la gestione delle interazioni con i clienti italiani, garantendo un servizio di alta qualità e risolvendo le richieste in modo efficace. Sono richieste ottime capacità comunicative, esperienza nel servizio clienti e una buona conoscenza delle lingue. I candidati ideali devono mostrare attitudine al problem-solving e capacità di lavorare in team. Tra i vantaggi offerti vi sono opportunità di formazione continua e un ambiente lavorativo dinamico.
Località: Villaverla, Vicenza
Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:56:12 GMT
