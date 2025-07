Offerta di Lavoro: Addetta/Addetto alle Pulizie Settore Uffici – Villa Bartolomea e Badia Polesine

Azienda: Synergie Legnago

Posizione: Addetta/Addetto alle Pulizie

Descrizione del Ruolo:

Synergie Legnago è alla ricerca di una figura professionale per il ruolo di Addetta/Addetto alle Pulizie presso uffici situati a Villa Bartolomea e Badia Polesine (VR). Se hai esperienza nel settore delle pulizie e desideri lavorare in un ambiente dinamico con reali possibilità di assunzione, questa è l’opportunità che fa per te.

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa nelle pulizie, preferibilmente in contesti uffici.

Affidabilità e puntualità.

Capacità di lavorare in autonomia e attitudine al lavoro di squadra.

Disponibilità immediata.

Cosa Offriamo:

Lavoro in un contesto professionale e stimolante.

Opportunità di crescita e stabilità lavorativa.

Invitiamo tutti gli interessati a candidarsi, inviando il proprio CV a Synergie Legnago. Unisciti al nostro team e contribuisci a mantenere standard elevati di pulizia e professionalità!