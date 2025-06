ADDETT* ALL ACCOGLIENZA/BARMAN

Offerta di Lavoro: Addetto/a all’Accoglienza/Barman

Siamo alla ricerca di un/una Barista/Accoglienza per una prestigiosa struttura alberghiera situata a Peretola, Firenze (Prot. N° 1101-SG). La figura selezionata lavorerà in team con i colleghi e sotto la supervisione del manager, offrendo un servizio di accoglienza impeccabile e garantendo un’esperienza positiva agli ospiti.

Requisiti principali:

Minima esperienza nel settore della ristorazione o dell’accoglienza

Ottime capacità comunicative e relazionali

Attitudine al lavoro di squadra

Disponibilità a lavorare su turni

Se desideri far parte di un ambiente dinamico e stimolante, inviaci il tuo CV! Non perdere questa opportunità di crescita professionale in un contesto di prestigio. Candidati ora!