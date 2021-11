“Ieri sono stato truffato sulla Postepay con 6 pagamenti in un minuto da 4,81 euro da me non autorizzati verso Google Play”. Ancora: “Truffato per due giorni con addebiti consecutivi per acquisti su Google Play mai effettuati”.

Sono tante le segnalazioni di questo tipo che si stanno diffondendo su Facebook e Twitter e anche nelle recensioni dell’app della carta prepagata di Poste Italiane sul Play Store. Commenti di persone inferocite che parlano di truffe e conti prosciugati dopo una serie di microtransazioni, lamentandosi della “vulnerabilità” di Poste. Qualcuno spiega di avere bloccato la carta per risolvere il problema e di avere chiesto un rimborso.

Non è ancora chiaro come sia stato possibile effettuare questa serie di operazioni, ma molti titolari della carta sono preoccupati. La dinamica descritta nelle varie segnalazioni è sempre la stessa: attraverso una serie di piccole transazioni, del valore di circa 4 euro, il saldo si è ridotto e in alcuni casi azzerato: “Avevo attivato a fine agosto una carta Postepay collegandola all’app, e con tutte le accortezze del caso”, ha scritto una persona, aggiungendo che “hanno fatto acquisti su Google Play a mia insaputa (telefono spento) prelevando consecutivamente 4,43 euro per 5 volte”. Altri hanno denunciato la perdita di somme più elevate: su Twitter, una persona ha raccontato di avere perso 110 euro, dopo 25 transazioni da 4,32 euro e 24 da 0,05 per pagamenti a Google Play. La raccomandazione è sempre la stessa: “Se avete Postepay, controllate l’app”.

C’è anche chi ha creato un gruppo su Facebook per condividere le storie di questi “strani addebiti” e chi ha raccontato di avere contattato Poste per avere una spiegazione: “Pare che dagli Stati Uniti abbiano usato la mia carta per acquisti tramite Google Play. Fino a qualche giorno fa ci sono riusciti, esattamente fino al 24 ottobre, poi quelli di Poste se ne sono accorti e hanno messo in atto procedure di blocco pagamenti. Nel frattempo dei miei 100 euro ne sono rimasti circa 34”. Nel suo racconto, la persona ha sottolineato di non avere mai usato la carta su Internet né inserito codici in computer o telefono, e che anzi “la carta era ancora chiusa nella busta sigillata”.

Il silenzio di Poste Italiane

Abbiamo provato a contattare Poste Italiane per avere qualche dettaglio in più, ma per il momento non abbiamo ricevuto risposte. Sul loro sito c’è però un banner che mette in guardia la clientela: “Si sta verificando un incremento anomalo delle frodi relative a pagamenti di basso importo su siti ecommerce che coinvolgono le carte dei principali operatori, tra cui Postepay”; secondo quanto spiegato, le attività di monitoraggio e prevenzione hanno evidenziato una concentrazione di questo tipo di truffe su esercenti che operano “fuori dall’Europa e non adottano lo standard di autenticazione previsto dalla normativa europea sui sistemi di pagamento”.

Insomma, dopo questa ondata di segnalazioni è bene controllare i movimenti della propria carta Postepay, per assicurarsi di non avere subìto ammanchi: in caso di presunti addebiti non autorizzati, è possibile informare Poste scaricando e compilando il modulo di contestazione addebito presente online.