Adattatore USB C a USB (4 Pezzi), Adattatore USB-C a USB-A 3.0 OTG, USB Femmina a USB-C Maschio Compatibile con MacBook Pro, Samsung Galaxy, Telefoni di Tipo-C, Tablet e Altro (Nero e Bianco)

Adattatore da USB C a USB: da USB-C a USB-A 3.0, da USB femmina a connettore USB-C.Compatibile con chiavetta USB, cavo USB, tastiera USB, mouse, lettore di schede USB, e altre periferiche del computer.

Questo adattatore da USB C a USB OTG funziona con telefoni cellulari, tablet e laptop con porte USB di tipo C.

Plug and Play, supporta la funzione OTG USB (On-The-Go), il trasferimento dei dati diventa così semplice.

Confezione da 4, 2 pezzi neri e 2 pezzi bianchi, puoi posizionarne due a casa, uno in ufficio e uno in auto per soddisfare le esigenze di diverse occasioni.

Questo adattatore USB C converte una normale porta USB standard in una porta USB-C in qualsiasi momento, e lo troverai così pratico.

L’adattatore da USB a USB C utilizza un elegante alloggiamento in plastica, raffinato e durevole, piccolo e portatile.

Adattatore USB-C a USB:

Compatibile con MacBook Pro, Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S21/S22, ecc., Note 8/9/10/20, ecc., Google Pixel 2/3/4 XL/5/6, ecc. (con porta USB di tipo C).

Può essere utilizzato come adattatore per chiavetta USB per cellulare.