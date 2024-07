Adattatore Universale da Viaggio con 3USB, 1USB C e 1 CA

18,89€ - 17,84€

(as of Jul 25, 2024 01:30:10 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

TESSAN Adattatore da Viaggio Internazionale

TESSAN è un’azienda specializzata nel design e nello sviluppo di prodotti nel campo delle prese. Tutti i prodotti sono fatti di materiali di alta qualità con un design innovativo e un look elegante per soddisfare le tue diverse esigenze di ricarica.

TESSAN Adattatore Universale da Viaggio Adattatore di presa in tutto il mondo con 3USB e 1USB C

Per 224 paesi con presa USA/ UK / EU / AUS

Specifiche Tecniche

3 porte USB e 1 porta USB-CTensione di ingresso: 100V-250V AC, 50/60HzCarico massimo: 10APotenza nominale: 110V-1100W / 250V-2500W Fusibile sostituibile: T10A (un fusibile di riserva incluso)Uscita USB-A: 5VDC / ogni USB 2,4A (Max)Uscita USB-C: 5VDC / 3A (Max)Nota: questo adattatore da viaggio non converte la tensione.

TESSAN All in 1 Universal Travel Adapter, goditi il viaggio confortevole con i tuoi amici e la tua famiglia.

Compatibilità Universale

L’adattatore viaggio internazionale compatibile con quasi tutti i prodotti in movimento, come computer portatili, tablet, fotocamere, powerbanks, MP3 ecc.Attenzione: L’presa universale potrebbe non funzionare con alcuni dispositivi ad alta potenza. Si prega di controllare l’etichetta del dispositivo, presa AC max. 10A (max. 1100 W a 110 V, max. 2500 W a 250 V), porta USB singola max. 2.4 A.

Compatto e Portatile

Attenzione: L’presa universale potrebbe non funzionare con alcuni dispositivi ad alta potenza. Si prega di controllare l’etichetta del dispositivo, presa AC max. 10A (max. 1100 W a 110 V, max. 2500W a 250V), porta USB singola max. 2.4 A.

Pratico Caricabatterie

L’adattatore spina viaggio ​può caricare fino a 5 dispositivi allo stesso tempo, per condividere la presa di ricarica USB con la tua famiglia e gli amici.Questo adattatore da viaggio è dotato di due fusibili di sovraccarico. Se i fusibili sono danneggiati, possono essere sostituiti con fusibili di ricambio. La protezione multipla contro i cortocircuiti o le sovratensioni protegge il vostro viaggio.

Internacional Adaptador Enchufe USB para EU / UK / US / AU

Tipo C tedesco, Italia, Francia

Austria / Belgio / Bosnia-Erzegovina / Bulgaria / Croazia / Cipro / Repubblica Ceca / Danimarca / Estonia / Francia / Finlandia / / Grecia / Ungheria / Islanda / Lettonia / Lituania / Lussemburgo / Macedonia / Montenegro / Paesi Bassi / Norvegia / Polonia / Portogallo / Romania / Serbia / Spagna / Slovacchia / Slovenia / Svezia / Turchia / Ucraina, ecc.

Tipo G UK, Hong Kong, Irlanda

Bahrain / Belize / Botswana / Brunei / Cipro / Dominica / Inghilterra / Ghana / Gibilterra / Grenada / Hong Kong / Iraq / Irlanda / Kenya / Macao / Malta / Malaysia / Nigeria / Irlanda del Nord / Oman / Qatar / Santa Lucia / Saint Vincent / Arabia Saudita / Scozia / Singapore / Sri Lanka / Tanzania / Uganda / Emirati Arabi Uniti / Galles / Yemen / Zimbabwe ecc.

Tipo A USA, Giappone

American Samoa / Antigua e Barbuda / Aruba / Bahamas / Barbados / Belize / Bermuda / Brasile / Canada / Cayman- Isole / Colombia / Costa Rica / Cuba / Ecuador / El Salvador / Guam / Guatemala / Haiti / Honduras Giamaica / Giappone / Liberia / Messico / Micronesia / Montserrat / Nicaragua / Okinawa / Panama / Perù / Filippine / Porto Rico / Arabia Saudita / Tahiti / Taiwan / Thailandia / Trinidad e Tobago / Venezuela / Isole Vergini ecc.

Typ I Australia, Cina

Argentina / Australia / Cina (continente, escluso Taiwan) / Figi / Nuova Zelanda / Papua Nuova Guinea / Tokelau (Isole dell’Unione) / Samoa Americane / Argentina / Isole Cook / Kiribati / Nauru / San Vincenzo e Grenadine / Samoa / Isole Salomone / Tagikistan / Timor Est / Tonga / Tuvalu / Uzbekistan / Vanuatu / Uruguay ecc.

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,7 su 5 stelle

3.898

4,7 su 5 stelle

2.382

4,7 su 5 stelle

3.898

4,6 su 5 stelle

3.606

4,5 su 5 stelle

2.073

4,7 su 5 stelle

3.898

Prezzo

17,84 €€17,84 25,99 €€25,99 22,09 €€22,09 20,99 €€20,99 23,99 €€23,99 31,08 €€31,08

“Numero di porte USB ”

3 USB-A+ 1 USB-C 2 USB-A + 3 USB-C 2 USB-A + 2 USB-C 4 USB-A 4 USB-A 3 USB-A + 2 USB-C

Uscita USB

Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max)

Uscita USB C

Uscita Totale: 5 V/3 A Uscita Totale: 5 V/3 A Uscita Totale: 5 V/3 A Uscita Totale: 20 V/2.25 A

Dispositivo Compatibile

100-250V AC, 50 / 60Hz 100-250V AC, 50 / 60Hz 100-250V AC, 50 / 60Hz 100-250V AC, 50 / 60Hz 100-250V AC, 50 / 60Hz 100-250V AC, 50 / 60Hz

Dimensione

7,15 x 5,5 x 5,35 cm 5 x 5,3 x 7,1 cm 6,9 x 5,3 x 5,3 cm 7 x 5,4 x 5,7 cm 6,3 x 5,2 x 5,3 cm 7,7 x 5,5 x 5,35 cm

Paese turistico applicabile

USA/EU/UK/Australia ecc. USA/EU/UK/Australia ecc. USA/EU/UK/Australia ecc. USA/EU/UK/Australia ecc. USA/EU/UK/Australia ecc. USA/EU/UK/Australia ecc.

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,7 su 5 stelle

2.382

4,7 su 5 stelle

2.382

4,5 su 5 stelle

2.073

Prezzo

46,99 €€46,99 48,99 €€48,99 23,64 €€23,64

“Numero di porte USB ”

2 USB-A+ 3 USB-C 1 USB-A+ 4 USB-C 3 USB-A+ 1 USB-C

Uscita USB

Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max)

Uscita USB C

Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max) Ogni USB 2,4A (Max)

Dispositivo Compatibile

Uscita Totale: 20 V/2.25 A Uscita Totale: 20 V/2.25 A Uscita Totale: 5 V/3 A

Dimensione

100-250V AC, 50 / 60Hz 100-250V AC, 50 / 60Hz 100-250V AC, 50 / 60Hz

Paese turistico applicabile

7,7 x 5,4 x 5,3 cm 7,7 x 5,4 x 5,3 cm 5,2 x 5,1 x 6,5 cm

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,7 su 5 stelle

12.189

4,6 su 5 stelle

443

4,6 su 5 stelle

443

4,7 su 5 stelle

12.189

4,7 su 5 stelle

1.822

4,7 su 5 stelle

1.822

Prezzo

15,29 €€15,29 19,49 €€19,49 23,99 €€23,99 14,44 €€14,44 18,99 €€18,99 21,99 €€21,99

Numero di porte USB

2 2 2 2 2 2

Uscita USB

2,4 A 2,4 A 2,4 A 2,4 A 2,4 A 2,4 A

Dispositivo Compatibile

Ampia tensione 100-250 V Ampia tensione 100-250 V Ampia tensione 100-250 V Ampia tensione 100-250 V Ampia tensione 100-250 V Ampia tensione 100-250 V

Dimensione

7,5 x 7,5 x 5,8 cm 8,3 x 4 x 5,3 cm 8,6 x 6 x 7,7 cm 7,5 x 7,5 x 5,8 cm 12,3 x 5,5 x 4 cm 12,3 x 5,5 x 4 cm

Paese turistico applicabile

Stati Uniti, Canada, Messico, Colombia, Filippine Stati Uniti, Canada, Messico, Colombia, Filippine Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malesia, Singapore, Hong Kong Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malesia, Singapore, Hong Kong Stati Uniti, Canada, Messico, Colombia, Filippine Regno Unito, Irlanda, Cipro, Malta, Malesia, Singapore, Hong Kong

5 in 1 Adattatore Universale: questo adattatore da viaggio è progettato con 1 porta CA, 3 porte USB A e 1 porta USB C. L’uscita USB A è di 12 W e l’uscita USB C è di 15 W. Con questo presa universale puoi caricare 5 dispositivi contemporaneamente.

TESSAN Adattatore Prese Universali da Viaggio: questo adattatore viaggio universale in tutto il mondo è dotato di prese EU, UK, AU e US. Questo spina universale da viaggio è compatibile con la maggior parte dei paesi come Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Germania, Tailandia, Giappone, Maldive, Israele, Italia, Costa Rica, Australia, Cina e altri.

Dimensioni compatte: dimensioni 7,15 x 5,5 x 5,35 cm, questo presa internazionale è compatto e portatile. Il design tutto in 1 soddisfa le esigenze di ricarica del tuo viaggio e consente di risparmiare molto spazio.

Doppio fusibile: questo adattatore universale USB C in tutto il mondo viene fornito con 2 fusibili di sovraccarico (10 A). Se il fusibile è danneggiato, è possibile sostituirlo con un altro fusibile di ricambio. L’adattatore viaggio USB C può essere utilizzato normalmente purché non venga superata la corrente nominale.

Note calde: questo NON è un CONVERTITORE. Questa presa universale da viaggio USB C in tutto il mondo è adatta solo per dispositivi a doppia tensione o dispositivi globali con un intervallo di tensione in ingresso compreso tra 100 e 250 V. La conversione (trasformazione) della tensione o la variazione della frequenza di rete non avviene tramite questo adattatore per presa.