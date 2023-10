Adattatore Tipo C/USB 3.0 con Lettore di Schede SD/Micro SD, 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, Multiporta Docking Station per PC 5 in 1, Notebook, Smartphone e Tablet con Funzione OTG

Frotox Hub USB C con 1 porte USB 3.0 e 2 USB 2.0, slot per schede SD e TF, 1 Porta Alimentazione USB C.

Specifiche:



Interfaccia: Type-C et USB-A

Dimensioni: 10,7 * 3 * 1,1 cm

Peso: 46,8g

Lunghezza del cavo : 12,2 cm

Materiale: lega di alluminio

Colore: Grigio



Porta di uscita:



1 USB 3.0 velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s;

2 USB 2.0 velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps;

1 Lettore schede SD velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps;

1 Lettore schede TF velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps;

1 5V DC-IN Porta di alimentazione USB C, per la ricarica dell'hub stesso. NOTA: la ricarica di altri dispositivi non è supportata.

Nota:



1. Slot per schede TF e SD non possono leggere e scrivere allo stesso tempo.

2. Si prega di non scollegare il lettore di schede durante il trasferimento dei file.

3. Quando si utilizza la funzione OTG, assicurarsi che la funzione OTG del dispositivo sia stata attivata.

4. That the USB ports are mainly intended for data transfer and do not support high power charging.

5. Per raggiungere la velocità di transazione di USB 3.0, le porte USB del dispositivo di ingresso e il dispositivo di uscita devono tutti supportare USB 3.0.



✅Design a Doppio Connettore: La combinazione USB 3.0 (USB-A) e USB C (tipo C), rende questo lettore di schede compatibile con dispositivi abilitati OTG e smartphone USB-C e funziona anche su computer con porta USB.✅Trasferimento dati veloce: Velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps su una porta USB 3.0 ad alta velocità e fino a 480Mbps su due porte USB 2.0. Le porte USB supportano la connessione di un massimo di 3 dispositivi periferici come mouse, tastiera e pen drive. Lettori di schede SD e TF con una velocità di 60 MB/s, che è una buona notizia per gli appassionati di viaggi e fotografia.✅Porta di Alimentazione: La porta di alimentazione USB C 5V/1A è solo per ricaricare hub stessa quando collegata ai dispostivi ad alta potenza, non per ricaricare altri dispositivi.( l’alimentatore e il cavo non sono inclusi nel pacchetto).✅Lettore di schede SD/TF: Supporta ampiamente diversi tipi di schede di memoria, ad esempio SD / Micro SD / TF / SDHC / SDXC / MS / MSXC / MMC e altro ancora. Questo lettore di schede non supporta la lettura simultanea di due schede.

10,98 €