Adattatore per Display WiFi Wireless Dongle, Plug And Play Ricevitore per Adattatore Display WiFi HDMI a 2,4 GHz, Compatibile con Smartphone e Tablet PC

Caratteristica:

1. Il modulo Wi-Fi integrato supporta il WiFi a 2,4 GHz, supportando la visualizzazione wireless di contenuti online e locali: video, audio, foto, file dell’ufficio e sito Web.

2. Supporto della porta HDMI (HDMI1.2) per uscita video 1080P e uscita di effetti sonori di alta qualità, più comoda e pratica da usare.

3. Non è richiesta alcuna APP o driver, sono necessari solo 3 passaggi per goderti i contenuti multimediali su uno schermo di grandi dimensioni: plug, connect e mirroring.

4. Goditi perfettamente l’ampio schermo per guardare film e giocare, permettendoti di godere del diverso godimento audiovisivo.

5. Perfetto per presentazioni aziendali e di istruzione, adatto per trasmettere PowerPoint, Excel, Word, PDF e immagini dal tuo smartphone o tablet PC a HDTV, monitor e proiettore con porta di ingresso HDMI.

6. Può essere utilizzato come display WiFi per auto, basta collegarlo (alimentato da 5V/1A) alla porta HDMI dell’auto, trasmettendo i contenuti multimediali dello smartphone al monitor dell’auto. Specification:

Condizione: 100% nuovo

Tipo di elemento: Visualizza dongle

Colore: nero

Modello: per AnyCast M2 Plus

Alimentazione: 5 V/1 A

Interfaccia: 1 x HDMI 1.2, 1 x Micro USB 2.0

WiFi: WiFi senza fili a 2,4 GHz (modulo WiFi: 8188ETV).

Uscita HDMI: 1080P (risoluzione massima: 1920×1080 a 30P)

Supporto formato video: AVI/DIVX/MKV/TS/DAT/MPG/MPRG/MOV/MP4/RM/RMVB/WMV

Supporto formato audio: MP1/MP2/MP3/WMA/OGG/ADPCM-WAV/PCM-WAV/AAC

Supporto formato foto: JPEG/BMP

Registrazione vocale: MP3, WAV Elenco dei pacchetti:

1 x Display Dongle

1 x Manuale dell’utente

1 x cavo USB

【Display wireless】 Il modulo Wi-Fi integrato supporta WiFi a 2,4 GHz, supporta la visualizzazione wireless di contenuti online e locali: video, audio, foto, file di ufficio e sito Web, solo per godere di un’eccellente condivisione multi display.【Schermo grande e 1080P Ultra HD】 Supporto porta HDMI (HDMI1.2) per uscita video 1080P e uscita di effetti sonori di alta qualità, più comodo e pratico da usare.Dongle display wireless proietta il tuo smartphone / tablet PC su un altro dispositivo a grande schermo con interfaccia HDMI (come HDTV, monitor e proiettore) tramite una connessione WiFi.【Plug & Play e facile da usare】 Non è necessaria alcuna APP o driver, sono necessari solo 3 passaggi per goderti i media su un grande schermo: collega, connetti e mirroring.Goditi perfettamente il grande schermo per guardare film e giocare , permettendoti di goderti il diverso godimento audiovisivo.【Ampio utilizzo】 Wireless Display consente alla riunione di diventare intelligente ed efficiente. Perfetto per presentazioni aziendali e scolastiche, adatto per trasmettere PowerPoint, Excel, Word, PDF e immagini dal tuo smartphone o tablet PC a HDTV, monitor e proiettore con porta di ingresso HDMI.【Leggero e portatile】 Può essere utilizzato come display WiFi per auto, basta collegarlo (alimentato da 5V / 1A) alla porta HDMI dell’auto, trasmettendo i contenuti multimediali dello smartphone al monitor dell’auto.

19,19 €