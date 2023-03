Adattatore per display HDMI wireless,trasmettitore HDMI e ricevitore dongle,adattatore per mirroring schermo HDMI 1080P Client Streaming per i-Phone/Android/iOS/Windows/PC a HD TV/Monitor/proiettore

Funzionamento semplice per rendere il tuo piccolo display su grande schermo Trasmetti lo schermo del tuo telefono/PC su TV/proiettore/monitor o altro dispositivo HDMI tramite Ottimo per home theater, presentazione PPT, videoriunioni Supporto Mira-cast/Airplay/DLNA mirroring, supporto risoluzione HD 1080P, supporto YouTube Web e notifiche push APP Trasmissione stabile e connessione veloce, tutto il firmware è il più recente, supporta l’aggiornamento automatico online. Con un dongle con display Wi-Fi, puoi trasmettere video, giochi, PPt ed Excel dal tuo smartphone i-Phone/Android/i-Pad o altri dispositivi abilitati HDMI al tuo televisore/proiettore/monitor senza acquistare vari cavi o installare app. Modalità d’uso: si prega di fare riferimento al manuale del prodotto. Il pacchetto include: 1 x ricevitore wireless 1 x cavo USB 1 x manuale utente Nota: 1. Per garantire la migliore esperienza visiva, consigliamo vivamente di accorciare la distanza tra il telefono cellulare e il dongle. 2. Se non sai come usarlo, leggi il manuale utente o contatta il nostro team di assistenza. 3. Si prega di considerare una differenza di 1-3 cm a causa della misurazione manuale e una leggera variazione di colore per le diverse impostazioni del display.

Potente compatibilità: questo dongle per display wifi HDMI supporta DLNA / AirMirror / Airplay / Mira-cast ed è compatibile con iOS 8 + / Android 5.0 + / Mac / Windows 7+. Compatibile con tutti i dispositivi con porte HDMI.Plug and Play: Plug and Play, funzionamento facile, nessuna restrizione, non è necessario scaricare alcun driver software o APP per questo ricevitore dongle TV, solo in 3 passaggi: Plug->Connect->Mirror. Innanzitutto collegarlo alla porta HDMI della TV e utilizzare un alimentatore, quindi collegare il telefono/tablet, infine Mirroring by Mira-cast, Airplay o DLNA con le istruzioni (lingua italiana non garantita)Immagine cristallina 4K: questo dongle con display WiFi ha una risoluzione 4K, che può fornire l’immagine più chiara e accurata sul grande schermo. Puoi chiaramente lanciare/mirroring foto, video, radio, musica, documento d’ufficio (parola, Excel, ppt), chat online, film, giochi in alta definizione 1080P da smartphone iOS e Android, laptop, i-pad, macbook, tablet a dispositivi HDMI come HDTV/proiettore/monitorFacile da trasportare: prova a immaginare che il dongle portatile mini dimensioni del display wireless consenta importanti conferenze aziendali, riunioni di routine in ufficio, istruzione multimediale nel campus a scuola, intrattenimento home theater si svolge ovunque in qualsiasi momento, che esce dal tuo smartphone, tablet o laptop Macbook. È indubbio che sia risparmiato in contanti, semplice e conveniente per teAmpiamente utilizzo: guarda con i colleghi nello schermo di riunione e mirroring per proiettore, condividi PPT, posta, documenti e altri contenuti in modalità wireless. Guarda con gli studenti in aula-Mirroring schermo su grande schermo, condividi contenuti didattici in modalità wireless. Guarda con la tua famiglia a casa-Mirroring schermo su TV, condividere foto, video, film in modalità wireless. Trasportalo durante il viaggio, condividi il tuo telefono in TV in qualsiasi momento.

19,99 €