Adattatore per display HDMI wireless 4K HDR HDMI con display mirroring Dongle Wifi HDMI adattatore connettore supporto Miracast/DLNA/Airplay per Android/IOS/Windows/Mac OS/HDTV/monitor/proiettore

Descrizione prodotto

4K Wireless HDMI Display Dongle

4K ad alta risoluzione

Supporta risoluzione 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) senza perdita di trasmissione e ritardo. Puoi goderti un’esperienza cinematografica facilmente a casa.

(La risoluzione e la frequenza di aggiornamento sono determinati anche dalle prestazioni dei tuoi dispositivi. Se si intende visualizzare contenuti 4K, assicurarsi che sia i dispositivi di ingresso che di uscita possano supportare la risoluzione 4K.)

Supporta la maggior parte dei sistemi e dispositivi

Per iPhone: iPhone11Pro Max/11Pro/11/XS Max/XS/XR/X/8P/8/7PPer iPad: iPad 7/6/5; iPad Air 3; iPad Mini 5; iPad Pro 11/12.9Per Mac OS: MacBook Pro 13.3/15.4, MacBook Air 13.3Per Android: Samsung Galaxy Note10/Galaxy A9080Per Windows: Windows 8.1/10

DUE MODALITA’

MODALITÀ SPECCHIO

Specchio consente di riprodurre video, giochi, musica, foto, file da telefono, pad, laptop a TV/proiettori/monitor. Ideale per l’intrattenimento domestico, affari, istruzioni, formazioni.

MODALITÀ ESTEN

In modalità estesa. durante il casting vidoe, è ancora possibile utilizzare altre applicazioni uno il telefono. (solo quando il tuo video supporta la modalità cast)

Come connettersi?

Dettagli:

Fase 1: Collegare tutti i cavi nel dispositivo (non dimenticare di collegare il cavo USB a un caricabatterie da 5 V/1 A)

Fase 2: Si veda una schermata principale MiraScreen blu, quindi collegare il vostro iPhone al WiFi di MiraScreen

Fase 3: Scorri verso il basso/verso l’alto sull’iPhone e tocca AirPlay Mirroring, seleziona MiraScreen come bersaglio, quindi eseguito.

Ampia compatibilità

【Da piccolo schermo a grande schermo】Questo dongle con display WiFi può sincronizzare immagini, audio, video, documenti e giochi da smartphone/laptop/tablet/PC a dispositivi a grande schermo come TV HDMI, monitor e proiettore. Il dispositivo wireless HDMI compatibile con 2.4G, garantisce una trasmissione del segnale sicura fluido e stabile (nota: non supporta WiFi 5G).

【Funzionamento facile】Plug and Play, non richiede unità e app, non richiede più cavi disordinati, basta solo bisogno di antenna WLAN esterna per ricevere liberamente il segnale wireless. Si prega di leggere i dettagli delle impostazioni per collegare questo ricevitore wireless WiFi al router. (Nota: nessuna spina di ricarica nella confezione)

Ampia compatibilità: questo dongle con display WiFi HDMI supporta la modalità Miracast/Airplay/DLNA, compatibile con iOS 7.0+, Android 5.0+, Mac e Windows (iPhone, iPad, MacBook, Samsung, Huawei, microsoft laptop, PC, ecc.).

Specchio e fusione stabili e veloci: il dongle del display wireless, nessun ritardo del segnale, mirroring veloce e stabile, copertura del segnale wifi a distanza di 10 m, è ideale per guardare film, giocare, fare fiere, incontri di lavoro, presentazioni didattiche…..