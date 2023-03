Adattatore Display HDMI Wireless 1080p,WiFi Dongle Ricevitore,WiFi Display Dongle Stick compatibile con iOS/Android/Samsung/iPhone/iPad, supporto DLNA/Airplay Mirror/Miracast/Ezcast

Descrizione prodotto

“La qualità prima, il cliente più alto” è sempre il nostro obiettivo. Ogni prodotto è attentamente progettato per aggiungere elementi semplici e confortevoli alla tua vita. Il pacchetto include: 1 x ricevitore display wireless 1 cavo USB 1 x Manuale dell’utente

Wireless WiFi Display Dongle

Adattatore Display HDMI Wireless 1080p compatibile con iOS/Android/Samsung/iPhone/iPad

Funzionamento semplice per realizzare il tuo piccolo schermo sul grande schermo! Lancia la schermata del telefono / PC in televisione / proiettore / monitor o altro dispositivo compatibile HDMI per la presentazione home theater, la presentazione PPT, la riunione di gioco e video.

Memoria: DDR 1 Gbit CPU: SG20 Interfaccia: HDMI-compatibile + micro USB Entranza: 5V 2A Risoluzione di uscita: 1920×1080 Supporto per lo specchio Mircast / Airplay / DLNA Gestione delle notifiche di Push YouTube Web e app Supporto per Google Home & Chrome

[Plug & play] : funzionamento facile, senza restrizioni, nessun driver software o APP per questo ricevitore dongle TV, solo per 3 passaggi: Plug->Connect->Mirror. In primo luogo, collegarlo alla porta HDMI del televisore e utilizzare un alimentatore, quindi collegare il telefono/tablet, infine eseguire il mirroring tramite modalità Miracast, Airplay o DLNA con istruzioni (lingua italiana non garantita)

[Display ultra HD 1080p] : il dongle per display wireless offre la migliore esperienza visiva. È possibile lanciare chiaramente foto/mirroring video, radio, musica, documento d’ufficio (parola, excel, ppt), chat online, film, giochi in alta definizione 1080P da smartphone iOS e Android, laptop, iPad, macbook, tablet a dispositivi HDMI come HDTV/proiettore/monitor

[Vantaggi per gli occhi】: Stare sul piccolo schermo a lungo sicuramente causerà gli occhi scomodi, in modo che porti facilmente a miope. Ma gettato su grande schermo, stare lontano dallo schermo, sarà più libero ai tuoi occhi con il nostro lettore multimediale di streaming wireless. Così, questo dongle TV wireless può essere una parte essenziale della vita quotidiana.

[Ampio utilizzo]: guarda con i colleghi in riunione-Mirroring schermo per proiettore, condividere PPT, posta, documenti e altri contenuti in modalità wireless. Guarda con gli studenti in classe-Mirroring schermo su grande schermo, condividi contenuti didattici in modalità wireless. Guarda con la tua famiglia a casa-Mirroring schermo su TV, condividere foto, video, film in modalità wireless. Portalo mentre viaggi, condividi il tuo telefono alla TV in qualsiasi momento.

[Dimensioni tascabili] : prova a immaginare che il mini dongle portatile per display wireless consente importanti conferenze aziendali, riunioni di routine in ufficio, educazione multimediale a scuola, intrattenimento home theater si svolga ovunque e in qualsiasi momento, che emette dal tuo smartphone, tablet o computer portatile MacBook. È senza dubbio che sia salvato in contanti, semplice e conveniente per te

