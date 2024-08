Adattatore da Viaggio, Amoner Adattatore da Viaggio Universale con 2 Porte Caricabatterie USB Adatto per più di 180 paesi (Nero)

18,99€ - 14,50€

Descrizione prodotto

Amoner Adattatore Universale Da Viaggio

Caratteristiche

Compatibilità Universale: Il caricatore da viaggio di Amoner include diverse spine pieghevoli, tra cui tipi C/G/A/I, che possono essere utilizzate nella maggior parte dei paesi/regioni, inclusi UE, Regno Unito, USA, Irlanda, Giappone, Canada, Dubai, Maldive, Malaysia, Singapore, Australia, Ghana, Hong Kong, Kenya, Macao, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, ecc.Spine AC Speciali: La spina AC frontale di questo caricatore da viaggio è progettata appositamente per supportare fino a 9 tipi di spine, consentendo così di caricare dispositivi provenienti da diversi paesi con questo caricatore da viaggio. Un caricatore da viaggio equivale a un mucchio di adattatori da viaggio diversi per diversi paesi.

Specifiche

Materiale: ABS + PC + rameTensione: 110 V — 240VUSB: 2 USB A, 5v/2.1A.Carico massimo: 1440W.Peso netto: 30 g

Type A

Americano / Antigua e Barbuda / Aruba / Bahamas / Barbados / Belize / Bermuda / Brasile / Canada / Isole Cayman / Colombia / Costa Rica / Cuba / Ecuador / El Salvador / Guam / Guatemala / Haiti / Honduras Giamaica / Giappone / Liber. Nero / Messico: Micronesia / Montserrat / Nicaragua / Okinawa / Panama / Perù / Filippine / Porto Rico / Arabia Saudita / Tahiti / Taiwan / Tailandia / Trinidad e Tobago / Venezuela / Isole Vergini, ecc.

Type G

Regno Unito / Bahrein / Belize / Botswana / Brunei / Cipro / Dominica / Inghilterra / Ghana / Gibilterra / Grenada / Hong Kong / Iraq / Irlanda / Kenya / Macao / Malta / Malesia / Nigeria / Irlanda del Nord / Oman / Qatar / Santa Lucia / St Vincent/Arabia Saudita/Scozia/Singapore/Sri Lanka/Tanzania/Uganda/Emirati Arabi Uniti/Galles/Yemen/Zimbabwe ecc.

Type C

Italia / Svizzera / Austria / Belgio / Bosnia-Erzegovina / Bulgaria / Croazia / Cipro / Repubblica Ceca / Danimarca / Estonia / Francia / Finlandia / Grecia / Ungheria / Islanda / India / Lettonia / Lituania / Lussemburgo / Macedonia / Montenegrodonia NeNelands / Norvegia / Polonia/Portogallo/Romania/Serbia/Spagna/Slovacchia/Slovenia/Svezia/Turchia/Ucraina, ecc.

Type I

Argentina / Australia / Cina (continente, eccetto Taiwan) / Fiji / Nuova Zelanda / Papua Nuova Guinea / Tokelau (Isole dell’Unione) / Samoa Americane / Argentina / Isole Cook / Kiribati / Nauru / Saint Vincent e Grenadine / Samoa / Isole Salomone / Tagikistan / Ora. ga/Tuvalu/Uzbekistan/Vanuatu/Uruguay ecc.

【Caricabatterie da viaggio universale】Il caricabatterie da viaggio Amoner è dotato di 4 tipi di spine: C/G/A/I e può essere utilizzato in tutto il mondo, inclusi UE, UK, US, Irlanda, Giappone, Cina, Canada, Dubai, Maldive, Malesia, Singapore, Australia, Ghana , Hong Kong, Kenya, Macao, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, ecc.

【Carica dispositivi con prese multiple】 Questo caricabatterie da viaggio è progettato con una presa CA multifunzionale che può accettare 9 tipi di spine. Puoi caricare dispositivi dalla maggior parte dei paesi con questo caricabatterie. Spine facili da adattare tra due paesi qualsiasi con un solo caricabatterie.

【Specifiche】il caricabatterie non converte la tensione, con una corrente di uscita CA massima di 6 A, potenza di uscita massima di 1440 W, intervallo di tensione di ingresso: 100 V-240 V, adatto per la maggior parte dei gadget da viaggio con ampia tensione. 2 porte di ricarica USB-A, 5 V/2,1 A, adatte per caricare diversi dispositivi elettronici come telefoni, auricolari wireless, smartwatch, ecc.

【Design portatile】Il caricabatterie da viaggio Amoner è progettato con spine pieghevoli, per evitare la deformazione della spina o la perforazione degli spilli sui vestiti. Con dimensioni di soli 8,6 x 5,5 x 5,5 cm, occupa meno spazio nel bagaglio, ideale per i viaggi.

【Ricarica sicura】Il chip di ricarica intelligente integrato ottimizza automaticamente l’efficienza di ricarica, proteggendo la batteria del dispositivo da sovraccarico e surriscaldamento, garantendo una ricarica sicura ed efficiente.

【Imballaggio e garanzia】Adattatore da viaggio universale Amoner *1. Un anno di garanzia, in collaborazione con Amoner per il supporto post vendita.