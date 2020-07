Sono anni che dico che in fatto di trash e reality in Spagna sono avanti anni luce e ne ho avuto la prova guardando l’ultima puntata di Sábado Deluxe. Il conduttore Jorge Javier Vázquez ha fatto un talk show su quello che succedeva nella camera da letto di una delle coppie nate al Grande Fratello Vip spagnolo, Gianmarco Onestini e Adara Molinero.

L’ex gieffina ha detto che a letto non era molto soddisfatta del suo ex.

“Se le cose andavano bene a livello intimo? no. […] Stavo comunque non lui perché compensava con altro, ero innamorata. Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all’0rgasm0, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva, per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui.

Se almeno baciava bene? No era come…viscido, non erano dei bei baci”.

Onestini non ha preso bene le parole della Molinero ed è sbottato.

“Mi fa schifo perché hai ingannato me e la gente. Hai giocato con i sentimenti e non hai il coraggio di guardarmi negli occhi dopo le bugie che dici. […] Perché allora mi dicevi che andava tutto bene quando stavano insieme? Sei bugiarda allora”.

Il fratello di Luca ha svelato anche un dettaglio molto intimo: “C0erano tante cose sue che non mi piacevano. Lei voleva giocare con la mia porta posteriore e io non volevo. Non mi piace. Se uno vuole farlo buon per lui, a me non va di usare quel foro“.

Ma non è finita qui, perché durante la macchina della verità hanno chiesto ad Adara chi tra i suoi ex Hugo e Gianmarco ha un “talento” più grande (qui il video). Gianmarco ha parlato di questo “dettaglio” e trovate le sue dichiarazioni su Bitchy X con video e foto senza censure di Gianmarco.

Insomma, se trash deve essere, che così sia. Inutile farcire i reality e i talk annessi di perbenismo e condirli con delle censure, chi guarda il GF vuole le catfight, le corna, le zoommate sulle coppie che si divertono e sui dettagli più sconci e scabrosi. Con dinamiche e trash come quello di Adara, Gianmarco o Aida Nizar ed Elettra Lamborghini altro che il 18% del GF Vip di Signorini, lo share schizzerebbe come in Spagna (Dove il GF Vip fa più del 30% di share).