Adani e Caressa, il confronto video continua: botta e risposta

Negli ultimi giorni, è scoppiata un’accesa polemica sui social tra Fabio Caressa e Daniele Adani. I due, rispettivamente giornalista di SkySport e opinionista di Rai, si stanno scambiando frecciate, rendendo virale il loro "dissing". Tutto è iniziato quando Adani, durante il suo programma ‘Viva El Futbol’ su Twitch, ha criticato le affermazioni di Caressa riguardo la Norvegia, squadra che, secondo il giornalista, non rappresentava una minaccia per l’Italia nei sorteggi delle qualificazioni Mondiali dello scorso dicembre. Adani ha risposto in modo indiretto, ma chiaro: ha elencato i nomi di giocatori di qualità come Haaland e Odegaard, sottolineando che l’Italia non ha talenti forti come loro e ha richiamato all’attenzione la sconfitta della nazionale contro la Macedonia del Nord.

Caressa ha reagito prontamente, pubblicando un video su YouTube in cui si è definito ironicamente "Voldemort", colui che non può essere nominato, evidenziando il fatto che Adani non lo aveva mai citato direttamente. Ha ribadito l’importanza del rispetto nel dibattito, affermando che la rabbia e gli insulti non fanno parte del mondo del calcio. Ha sottolineato il valore del confronto leale e della comunicazione rispettosa, avvertendo che insultare le persone per le loro opinioni diverse è pericoloso e può portare a momenti bui.

Infine, ha lanciato una stoccata diretta ad Adani, suggerendo che chi critica dovrebbe avere il coraggio di nominare direttamente la persona a cui si riferisce. Adani ha risposto nuovamente, usando le sue storie Instagram per evocare la figura del "fariseo", descrivendo un ambiente calcistico pieno di persone ipocrite, e confermando l’esistenza di "uomini di calcio" veri. Ha concluso il suo messaggio ribadendo l’idea che ci siano coloro che meritano di essere chiamati esplicitamente "cog****e". La contesa continua a tener banco, rivelando le tensioni e le dinamiche tra i due esperti calcistici.