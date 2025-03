Adani all’attacco di Sky Sport, il ‘caso’ dopo l’intervista a Totti

Lele Adani continua a criticare Sky Sport, questa volta durante la sua trasmissione Twitch ‘Viva El Futbol’, condotta con Antonio Cassano e Nicola Ventola. Adani ha commentato l’intervista a Francesco Totti, ironizzando sulla scomparsa di un riferimento alla sua trasmissione. “La mia solidarietà al social manager”, ha detto, evidenziando come Totti abbia parlato del programma, ma non tutti i media, compresa Sky, abbiano avuto il coraggio di citarlo. Ha apprezzato le menzioni ricevute da altri paesi, ma ha notato il silenzio di alcuni amici del giornalismo.

Adani ha anche sottolineato che Sky ha menzionato Totti, dicendo che il capitano ha rivelato una possibile possibilità di tornare a giocare in Serie A, ma ha espresso preoccupazione per il social media manager, suggerendo che qualcuno in redazione avesse impedito di citare ‘Viva El Futbol’. “Se vuoi presentare un curriculum da noi, ti ascoltiamo”, ha concluso.

Questo non è il primo scontro tra Adani e Sky. Recentemente aveva avuto un battibecco con Fabio Caressa riguardo alla validità della Norvegia come avversario. Adani aveva criticato una dichiarazione di Caressa, che ridimensionava il girone dell’Italia, affermando che alcuni esperti di calcio non comprendono la forza della squadra norvegese. Caressa aveva risposto sottolineando l’importanza di mantenere un certo rispetto nel dibattito sportivo, anche se Adani ha insistito sul fatto che alcuni in questo mondo siano “farisei”.

Adani ha quindi ribadito le sue critiche, affermando che ci sono troppi “farisei” e che la realtà del calcio è ben diversa dalle apparenze.