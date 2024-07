Adam Peaty battuto da Nicolò Martinenghi, la reazione e le parole sul collega: “Scioccato. Credevo di aver vinto”

Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 metri rana, ma quella competizione è stata al cardiopalma fino all’ultimo decimo di secondo, dato che l’italiano ha conquistato il primo posto battendo gli avversari per 0,02 centesimi di secondo. Al secondo posto, parimerito, l’inglese Adam Peaty e l’americano Nic Fink.

Intervistato da The Guardain, Adam Peaty si è dichiarato scioccato dalla vittoria di Nicolò Martinenghi perché “nella mia testa i due rivali da battere erano il cinese Qin Haiyang e l’olandese Arno Kamminga. Sono rimasto colto di sorpresa, ero scioccato. Quando ho toccato il muro credevo davvero di avercela fatta, ma ora sono anziano, non posso avere quella spietatezza ogni singolo giorno. Ho pianto, ma erano lacrime di gioia“.

Peaty (classe 1994) è stato battuto da Martinenghi (classe 1999).

“Non ho pianto perché ho perso. Perché nel mio cuore ho vinto. Quelle sono state lacrime di felicità. Se sei disposto a metterti in gioco ogni singola volta, penso che non esista una cosa come una sconfitta. E sono così felice che abbia vinto l’uomo giusto. Nicolò è così gentile. Questa è la mia sesta medaglia olimpica, tre delle quali d’oro. E penso che il quattordicenne che ha iniziato questa crociata se l’avrebbe presa. Mi ha distrutto questo sport, ma mi ha anche dato la vita. Mi ha dato tutto ciò che sono. Ho fatto il mio massimo”.