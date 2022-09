Adam Levine ha tradito la moglie? Una modella pubblica gli screen di Instagram: “Amanti per un anno”

Ad Hollywood è appena scoppiato un nuovo scandalo e questa volta nell’occhio del ciclone c’è Adam Levine. Qualche giorno fa la moglie del cantante, Behati Prinsloo ha annunciato di aspettare il terzo figlio dal marito e proprio adesso una modella ha deciso di sganciare una bomba. L’influencer Sumner Stroh ha pubblicato un video su Tik Tok in cui ha dichiarato di essere stata l’amante del leader dei Maroon 5. La ragazza ha anche allegato degli screen ed ha rivelato addirittura che Adam avrebbe intenzione di dare il suo nome al figlio in arrivo (se sarà femmina).

“Ho avuto una storia con l’uomo che sta con una modella di Victoria Secret. Al tempo ero giovane, avevo 19 anni ed ero un po’ ingenua. Mi sono anche sentita sfruttata. Non ero nell’ambiente come lo sono adesso. Anche per questo potevo essere facilmente manipolata. Sono sicura che tutti conosciate Adam Levine, io e lui ci siamo visti per circa un anno. Dopo aver smesso di parlargli per mesi, lui è tornato nella mia vita con questo messaggio : ‘Domanda seria. Sto per avere un altro figlio. Vorrei chiamarla Sumner, a te va bene?’

Ero tipo, ‘Sono all’inferno. A questo punto devo essere l’inferno’. La mia morale è stata inconsapevolmente compromessa. Sono stata completamente manipolata. Volevo gestire tutto in privato, non ho mai voluto farmi avanti, perché ovviamente capisco le implicazioni che derivano dal fare quello che faccio adesso, fare soldi come faccio adesso che sono una modella di Instagram. Quindi essere legata ad una storia come questa so cosa può portare, conosco gli stereotipi.

Avevo inviato alcuni screenshot incautamente ad alcuni amici di cui pensavo di fidarmi e uno di loro aveva tentato di vendere tutto a un tabloid. Quindi eccomi qui. Adesso le persone diranno di tutto e faranno false ipotesi.Spero però che la verità che sta venendo fuori possa fare del bene”.