Adam Levine, altre donne lo accusano e lui ammette tutto: gli screen spinti

La modella di Instagram Sumner Stroh ha accusato Adam Levine di aver avuto una relazione segreta con lei per oltre un anno. La ragazza ha spiegato di essere uscita allo scoperto ed aver parlato sui social, solo perché una sua amica che sapeva tutto stava per vendere la storia ad un magazine. Il cantante dei Maroon 5 ieri ha rotto il silenzio ed ha ammesso tutto, dichiarando di essere stato un idiota e di volersi assumere tutta la responsabilità.

“Sono stato avventato a parlare con chiunque non fosse mia moglie in qualsiasi modalità di flirt. Non ho avuto una relazione, ma comunque ho superato i limiti in un periodo della mia vita di cui mi pento. In alcuni casi è stato inappropriato. Ne ho parlato e ho fatto i passi per rimediare con la mia famiglia. Mia moglie e i miei figli sono l’unica cosa che conta per me al mondo. Il mio più grande errore è stato essere abbastanza idiota e naive nel mettere a rischio l’unica cosa che conta davvero per me. Non lo farò mai più. Me ne assumo la completa responsabilità. Lo supererò. Lo supereremo insieme”.

Nuove presunte amanti di Adam Levine.

A distanza di 24 ore dalle accuse di Sumner, adesso sono arrivate altre due ragazze. Alyson Rosef, una creator di Tik Tok ha pubblicato gli screen dei messaggi ricevuti da Adam ed ha aggiunto che l’ha fatto per solidarietà a Sumner: “Ho passato le sue stesse cose. Molti dei miei amici lo sapevano e sono rimasti scioccati. Se altre ragazze hanno vissuto questo con lui… penso che dovrebbero pubblicare tutto. […] Poi mi dispiace così tanto per sua moglie. Non credo proprio si meriti quello che lui ha fatto“.



Mais polêmica com Adam Levine: outras mulheres postaram supostas conversas com o cantor do Maroon 5. Alyson Rosef falou que ouvia Metal e recebeu resposta irônica: “Nenhuma mulher gostosa além de você disse isso”. Já para Maryka, ele teria dito: “Distraia-se f****** comigo”. 😟 pic.twitter.com/iBewvuTSWK — Tenho Mais Discos Que Amigos! 🎶 (@tmdqa) September 20, 2022

Stessa storia per un’altra tiktoker, Maryka, anche questa ragazza ha rivelato che Levine avrebbe flirtato con lei su Instagram e per dimostrarlo ha pubblicato gli screen.