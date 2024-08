Ada Alberti: oroscopo di settembre 2024, le previsioni di tutti i segni

L’estate è agli sgoccioli, agosto sta finendo ed è tornata la nostra amatissima Ada Alberti con l’oroscopo del mese prossimo. La famosa astrologa di Mattino 5 News (qui la sua classifica dei segni più fortunati) ha svelato quello che gli astri dicono per il mese di settembre. Rientro al lavoro con qualche problema per lo Scorpione, catfight con il partner per gli Ariete e tante gioie per gli Acquario.

A voi com’è andata?



Ada Alberti, oroscopo di settembre 2024.

Ariete, Toro, gemelli.

Ariete.

In arrivo un cambiamento. Gli ultimi giorni di agosto infatti inizieranno in maniera effervescente, peccato che poi qualcosa si interrompa. Sono gli impegni del lavoro e fuori e dentro casa? Forse è per questo che litigherete con il partner? Io spero proprio di no.

Toro.

Le vacanze sono finite, è tempo di rimettersi la giacca, farsi belli e di ritornare al lavoro. Attenti perché non tutti concorderanno con le vostre idee. Quindi mi sento di consigliarvi un po’ di cautela quando esprimete le vostre opinioni e idee.

Gemelli.

Meravigliosa questa venere che entra in Bilancia e per voi aiuta i sentimenti. Per voi è tempo di pensare all’amore. Pensate, molti adesso pensano al rientro al lavoro e voi invece dovreste dedicarvi alla sfera sentimentale e al cuore più che al resto. Molto interessante la sfera sensuale.

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Per voi devo dire che ci sono cose impreviste. occhio alle spese, forse avete esagerato durante le vacanze? Direi che questo è possibile. Però dovete rimettere a posto qualcosa in casa e quindi fate un po’ di attenzione in questo periodo.

Leone.

Molto interessante anche per voi questa Venere. Nel vostro caso è una questione creative e vi aiuterà in questo ambito. Potete portare avanti dei progetti e realizzare soprattutto qualcosa di molto forte e interessante, anche sul piano sentimentale, ma non soltanto.

Vergine.

Eccoci per gli amici della Vergine. Questo è il periodo del vostro compleanno, quindi auguri a voi nativi di questo segno di terra. State per realizzare qualcosa di bello, interessante e nuovo. Devo fare un unico avviso: curate un po’ di più i contatti e poi buttatevi e siate positivi.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Molto interessante per voi questa Venere, nel vostro caso vi farà più belli. Quindi attrarrete ancora più del solito. Come gli amici della Vergine dovete curare anche voi i contatti, fatelo di più in questo periodo. Parlo di persone che possono esservi utili per il vostro lavoro.

Scorpione.

Ancora questo Mercurio che vi crea un po’ di problemi e disagi sul piano lavorativo. Non ve ne siete ancora liberati e credo l’abbiate notato. Ci sono ancora tante cose da rivedere e riorganizzare. Il mio consiglio per voi? Occhio alle spese.

Sagittario.

Finalmente Venere ritorna ad amarvi e questo è il caso di dirlo e di farlo ben presente, ve ne accorgerete molto presto. Anche i sentimenti finalmente rinascono e chi è single potrebbe fare degli incontri molto particolari. Rifiorisce l’amore ed è tempo di realizzare qualcosa di nuovo anche sul piano lavorativo e creativo in generale.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Ancora un po’ difficoltà legate al partner e alla casa, soprattutto per questioni finanziarie. Ci sono un po’ di cose che potrebbero essere complicate, ma voi non dovete disperare e presto le cose cambieranno.

Acquario.

Per voi ci sono solo belle notizie. Questo è un meraviglioso periodo tutto da vivere nel pieno della sua bellezza. L’amore è al top, ma anche il divertimento, l’arte, tante belle cose. Anche con i figli qualcosa di interessante accadrà.

Pesci.

Finalmente migliora la vostra situazione astrale. Adesso Marte vi dà la grinta per andare avanti, voltare pagina e risolvere le cose che fino a poco fa vi hanno creato grattacapi. Le difficoltà nate nell’ultimo periodo vedrete che presto si risolveranno definitivamente.