Ada Alberti: oroscopo di luglio 2024, le previsioni di tutti i segni

Anche giugno ci sta per salutare e dopo l’oroscopo di luglio di Paolo Fox è arrivato anche quello della nostra adorata Ada Alberti. L’astrologa e volto di Canale 5 è tornata con le sue previsioni stellari per il mese prossimo, su lavoro, amore e fortuna.

Piccolo spoiler: ottime notizie per gli Acquario e i Cancro, un po’ meno per i lettori dei Pesci.

Non lamentiamoci e ricordiamoci che tutto può andare peggio.



Ada Alberti, oroscopo di luglio 2024.

Ariete, Toro, gemelli.

Ariete.

Come vi ho già detto questo 2024 vi vuole pronti e attivi, con coraggio, ma anche un po’ prudenti e i periodi migliori arriveranno adesso da fine giugno in poi. Gli amici dell’Ariete che in luglio ritroveranno una vigorosa passione anche in amore e quindi preparatevi.

Toro.

Qualcuno si è leccato le ferite per quello che è successo nell’estate del 2023, ma è passato. Quest’anno sarà diverso, ma in questo periodo ci sarà un momento di transizione e i primi giorni del prossimo mese potrebbero essere molto complicati. Non dovete abbattervi.

Gemelli.

Già da questo mese agli sgoccioli avete avuto la possibilità di riconciliarvi con chi amate e questo continuerà. I nati sotto il segno dei Gemelli correranno il pericolo di avere delle emozioni talmente tanto forti che potrebbero non riuscire a controllarle, per questo c’è bisogno di prudenza a luglio.

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

I primi giorni di giugno forse vi hanno riservato tensioni in ambito professionale, ma adesso è acqua passata e si volta pagina. Gli amici nati sotto il segno del cancro avranno invece momenti importanti e anche l’amore andrà gonfie vele.

Leone.

Per il Leone luglio porterà una atmosfera gradevole. Tra questo mese e luglio arriveranno le prime buone nuove, grazie alle quali sarà possibile rimediare a qualche grana finanziaria e riprendere la strada dell’ottimismo.

Vergine.

La Vergine in luglio dovrà invece stare attenta a non trascurare la vita sentimentale a causa di alcuni impegni imprevisti che potrebbero spuntare da un momento all’altro. Quindi fate un po’ di attenzione, ma godetevi l’estate. In generale – così come tutto il 2024 – evitate situazioni rischiose o le sperimentazioni.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Così come per la Vergine, occhio anche per quanto riguarda la Bilancia che avrà una estate ricca di emozioni, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo. Vi ho detto che tra maggio e giugno le amicizie vi avrebbero portato delle belle novità, bene, i risultati dovrebbero vedersi adesso a luglio. Questa estate inoltre potreste avere nuovi incarichi o impegni e quindi valutate bene e andate avanti.

Scorpione.

Lo Scorpione avrà invece delle ottime opportunità in amore. Come vi ho già detto il mese scorso, ci saranno tensioni e potrebbero andare avanti fino al 20 di questo mese, anche per Marte avverso in Toro. Questo in particolar modo per chi ha ancora qualche problema legale o dei debiti. Ovviamente bisognerà rimediare a parecchie questioni. Perciò Scorpioni, armatevi di pazienza, evitate sfuriate e scontri che non portano mai a nulla di buono ed abbandonate le attività superflue che non appagano e non pagano.

Sagittario.

Il Sagittario avrà energia positiva da vendere e per voi sono in arrivo una ventata di novità in amore e sul lavoro. Questa estate sarà per voi una revisione della vostra vita e chi da tempo lo desidera sarà accontentato.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

I nati sotto il segno del Capricorno se hanno un partner dovranno pensare a legare ancora di più il rapporto di coppia. Questo mese il lavoro sarà foriero di buone nuove, così come accadrà anche a novembre.

Acquario.

Per gli Acquario luglio sarà un mese d’oro in quanto si entra nel cuore dell’estate e proprio in questo mese potrebbero esserci delle novità molto importanti. Momento quindi di svolta e nuove opportunità, con attenzione alle intenzioni degli altri e consolidamento per le coppie. Potranno arrivare tante cose, come ho detto da giugno in avanti possono succedere cose positive.

Pesci.

Dalla fine di giugno sarete più concentrati sulla casa e l’ambiente domestico. State attenti agli investimenti, fate un po’ di attenzione. I Pesci che avranno un luglio a corrente alternata. La prima parte potrebbe essere difficile, mentre la seconda più positiva anche se entro fine mese potrebbe subentrare un poco di stanchezza. Preludio comunque alle ferie estive di agosto che dovrebbero consentire di ricaricarvi.