Ada Alberti: oroscopo di giugno 2024, le previsioni di tutti i segni

Maggio è agli sgoccioli e quindi è tempo di sentire cosa ha da dirci la nostra amata Ada Alberti (qui la sua classifica dei segni più fortunati del 2024). La nostra astrologa preferita è tornata con le sue previsioni stellari per il mese di giugno. Come annunciato nella sua rubrica di Mattino 5, “Notizie Belle dalla Stelle”, Adina, Adinuccia si è concentrata sugli aspetti del cambiamento di Giove dal segno del Toro a quello dei Gemelli.

Questo Giove come sarà per voi? Porterà amore e big money o ‘responsabilità e attenzione alle finanze’?



Ada Alberti, oroscopo di giugno 2024.

Ariete, Toro, gemelli.

Ariete.

I favori vi arriveranno da ogni dove. Farete nuove amicizie e avrete anche tanta fortuna grazie proprio alle persone che incontrerete in questo periodo. Poi ci saranno incontri d’amore. Però dovete fare un po’ di attenzione alle malelingue. Come vi ho già detto il 2024 vi vuole attivi, ma anche attenti e diplomatici, ma da giugno le cose andranno meglio.

Toro.

Per voi ci saranno cambiamenti in ambito lavorativo, novità anche su temi contrattuali. Quindi fate un po’ di attenzione. Fate una pulizia dal passato e prendete questo periodo come una bella occasione per rinascere.

Gemelli.

Tante novità e anche un rinnovamento totale della vostra esistenza. La fortuna sarete voi, però state attenti a non strafare. Questo ve lo dico perché avete sempre Saturno contro. Comunque da giugno potrete eventualmente riconciliarvi con chi amate o ritornare a vivere l’amore con più entusiasmo. Chi sarà piegato da un impegno di lavoro estenuante potrà farsi valere o chiudere dei rapporti

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Voi dovete lavorare su quello che avete già, soprattutto per poi potervi espandere in particolare nel 2025. Come vi ho già detto un periodo teso è stato maggio, ma lo saranno anche i primi nove giorni di questo nuovo mese.

Leone.

Finalmente la vostra ripresa arriva. Da adesso potrete realizzare delle belle cose nuove. Potete realizzare progetti anche molto importanti che magari riguardano la sfera sentimentale. La primavera porta belle cose e aria di novità, ma come vi avevo detto, da giugno le cose andranno ancora meglio. Per quanto riguarda il lavoro qualche Leone potrebbe cambiare azienda o incarico, persino i meno fortunati potrebbero, eventualmente, ricominciare da capo.

Vergine.

Fate un po’ di attenzione. Più responsabilità legata alla casa e anche alla professione. Poi occhio anche alle finanze da questo punto di vista andate più cauti. Per il resto arriveranno delle novità.

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Nuovi amori sorgeranno per voi. Favoriti soprattutto i progetti che hanno a che fare con le coppie. Anche per i single e i creativi del segno ci sono belle cose in arrivo. Questo mese vi renderete conto di alcune nuove cose che saranno portate dalle vostre amicizie. Da giugno in avanti scoprirete che Giove si ricorda ancora di voi e che la fortuna potrebbe arrivare.

Scorpione.

Finalmente anche sul lato emotivo starete meglio, è arrivato un momento migliore. Per quanto riguarda le finanze potrete rifarvi e anche investire del denaro se volete. Una certa tensione sarà più evidente tra il 9 giugno ed il 20 luglio per Marte avverso in Toro, specie se vi trascinate problemi di tipo legale o fiscale oppure avete qualche debito da saldare.

Sagittario.

Giro di boa per voi. Ci sono dei bei cambiamenti, soprattutto in ambito sentimentale. Forse per amore potreste cambiare luogo o azienda, magari il posto di lavoro. Chi lo sa, tutto è possibile. Poi ci sarà tempo per fare la revisione della vostra vita in generale.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Favorito il lavoro e il quotidiano. Potrete sperimentare e fare nuove cose. Datevi da fare. perché sapete che il 2024 è propenso a nuove relazioni di lavoro e non solo. Comunque le entrate di denaro aumenteranno.

Acquario.

Amore, creatività, veramente un bel periodo d’oro tutto per voi e quindi godetevelo. La gioia di un figlio o l’arrivo di un bebè o un incontro sentimentale entusiasmante, un’occasione di lavoro esaltante, perché è questo ciò che può capitarvi da giugno in avanti e non è poco.

Pesci.

Più responsabilità legate alla casa e anche voi occhi alle finanze e quindi state attenti. Dal 26 giugno Giove vi farà concentrare di più sulla vostra casa, sulla vita domestica e personale e dovrete essere più accorti e misurati negli investimenti