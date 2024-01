Ada Alberti: oroscopo di febbraio 2024, le previsioni di tutti i segni

Dopo l’oroscopo generico del 2024 e la classifica dei segni più fortunati, la nostra amata Ada Alberti è tornata con le previsioni stellari per febbraio 2024. La famosa astrologa di Mattino 5 ha svelato quello che gli astri ci dicono per le prossime settimane. A voi questa volta com’è andata? Nel dubbio…



Ada Alberti, oroscopo di febbraio 2024.

Ariete, Toro, gemelli.

Ariete.

È un periodo di scontri. Quindi attenzione, cercate di essere diplomatici con colleghi e superiori sul lavoro, ma anche in famiglia. Quest’anno dovete essere attivi, coraggiosi, perseveranti, diplomatici e prudenti, solo così avrete modo di avanzare, a dire il vero, febbraio non sarà male… In genere spenderete ed investirete denaro, ma bisognerà comunque essere parsimoniosi, perché le incombenze, anche quelle casalinghe e familiari, non mancheranno ed il denaro vi servirà per pagare i conti, fondare ed edificare il vostro futuro. Può darsi che qualche Ariete debba cambiare sede di lavoro o azienda, ma questa volta non sarà complicato farlo, perché il re dei pianeti, Giove vi sosterrà (ma dalla primavera).

Toro.

Sono favorite le trattative di vario tipo, anche riguardo a un progetto che avete in mente. Però attenti che non tutti sono d’accordo con le vostre idee. Quindi dovete mediare. Rimboccatevi le maniche e mettetevi al lavoro, approfittate della formidabile spinta “costruttrice” di Giove, Saturno, Urano e Nettuno e “ricostruite” la vostra vita, “edificate” il vostro palazzo! Non avrete tempo per i ripensamenti, dovrete afferrare al volo le occasioni che vi faranno brillare e gioire, finalmente! Sarete particolarmente creativi ed avrete soddisfazioni lavorative e professionali. Nessuno potrà fermarvi.

Gemelli.

Calano gli egoismi e le pretese in amore, ma adesso è tempo di riflettere sulla verità dei sentimenti. L’inizio di questo 2024 sarà ancora impegnativo per la dissonanza di Saturno che con Nettuno in Pesci pone regole ed obblighi durissime. Giove godereccio nel vostro segno sarà costretto dal plumbeo Saturno a cambiare spesso le carte in tavola, adombrandosi per una strada a volte impossibile da percorrere. La realizzazione di un progetto potrebbe sfuggirvi di mano mentre è sul punto di realizzarsi

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Vi ho detto che era l’anno vostro, ma non gennaio, da ora si cambia. State attenti e non litigate troppo con il partner. Plutone ormai non vi nuocerà per molti anni, insomma, il cielo è dalla vostra parte. Potrete liberarvi di un problema del passato. Potrete avere emozioni in amore, il vostro cielo è fertile ed un incontro può rendervi felici. I pianeti aprono scenari nuovi e le coppie che si amano possono proseguire insieme e fare progetti a due importanti.

Leone.

Avete avuto questioni di lavoro, ma non dovete preoccuparvi. Questo inizio 2024 è bene che vi mettiate a riflettere, considerare diverse questioni, adeguarvi alla condizione momentanea, evitando lamenti e mugugni, specie questo mese, e pianificare ogni singola questione. Per quanto riguarda il lavoro qualche Leone potrebbe cambiare azienda o incarico, persino i meno fortunati potrebbero, eventualmente, ricominciare da capo. I contatti, le conoscenze conteranno moltissimo, sarà infatti grazie a loro che troverete lavoro o migliorerete l’attività professionale e, sempre grazie a loro, vivere avventure curiose e spensierate. Perciò il consiglio è di curare le pubbliche relazioni. Questo di febbraio è tra i vostri mesi meno facili.

Vergine.

Finalmente ritornate ad amare, giocare e divertirvi e avrete novità in ambito lavorativo. Dovrete evitare di darvi troppo al lavoro a danno della vita di relazione e di coppia. Un avvenimento esterno potrebbe costringere il partner ad allontanarsi da voi. Se tenete alla vostra storia d’amore dovrete evitare che forse esterne, in qualche modo possano intaccarla. Il consiglio dei pianeti è di evitare rischi e sperimentazioni. I single possono iniziare una storia importante e duratura, le coppie possono sposarsi o concretizzare progetti a due per il futuro,

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Cautela con il partner e anche sul lavoro. In genere i Bilancia sono stanchi del solito tran tran o di essere usati, perciò, grazie al coraggio ritrovato, inizieranno da capo un nuovo percorso di lavoro. Però, ripeto, attenti a non prendere lucciole per lanterne, perché Giove creerà degli aspetti dissonanti con Saturno e Nettuno, perciò dovrete saper individuare la strada giusta. Attenti ad avviare cause legali per ottenere giustizia nei confronti di qualcuno, probabilmente per un mancato accordo. C’è chi dovrà affrontare una situazione sgradevole che si trascina dallo scorso anno. Come avete visto questo anno già da gennaio è stato ricco di colpi di scena e dovrete essere forti per fronteggiarli. Perciò è saggio prendervi cura della vostra salute e dei familiari.

Scorpione.

Può essere un periodo interessante sul lavoro e i cambiamenti che state cercando di attuare. Con il partner cautela. Possibili trasgressioni? Avete avuto già qualche anticipo, ma ricordate che il 2024 sarà un anno da ricordare, un nuovo inizio, un’alba nuova della vostra esistenza.

Sagittario.

Possono esserci delle novità in ambito lavorativo, ma c’è di più. In amore infatti dovete pensare e riflettere di più. I rapporti di lavoro e professionali cambieranno, così come un referente, siglerete nuovi accordi o per un incarico o posto di lavoro diverso. Dovrete decidere su cosa lasciare andare, accettare qualche cambiamento inevitabile e/o introdurre delle novità anche in campo collaborativo o associativo.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Molto interessante per voi questo periodo dell’anno, sia per il lavoro, che per i vostri affetti. Potranno dunque nascere relazioni di lavoro e storie d’amore importanti, realizzerete più di un desiderio. Le entrate di denaro aumenteranno.

Acquario.

Davvero interessante il vostro ambito lavorativo, vedrete che arriveranno delle belle novità. Però dovrete interessarvi alle finanze, una questione legata un po’ alla famiglia. Sulle finanze dovrete essere oculati, risparmiatori e attenti affaristi. Eventualmente potrete fare solo investimenti a lunga scadenza. Dunque è troppo rischioso trarre profitto da speculazioni azzardate, potreste rimetterci, specie ora a febbraio.

Pesci.

Favorite trattative e negoziati, periodo buono anche per chi cerca di comprare casa. Sono favorite infatti tutte le compravendite. Non solo il lato economico, cari pesci, l’amore vedrete che arriva davvero. In genere l’inizio del 2024 porta buone occasioni ma entro la primavera, anche se non sarà una passeggiata affrontare superiori o soci e collaboratori, non tutti saranno d’accordo con le vostre idee e sarete osteggiati, perciò dovrete lottare e farvi sentire.