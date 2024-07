Ada Alberti: oroscopo di agosto 2024, le previsioni di tutti i segni

A pochi giorni dall’oroscopo di agosto di Paolo Fox, ecco anche quello della nostra amata Ada Alberti. La famosa astrologa ci ha svelato quello che gli astri dicono per le prossime settimane, in amore, lavoro e amicizia. Ottime notizie per la Bilancia e il Cancro, un po’ meno per i lettori del Toro…



Ada Alberti, oroscopo di agosto 2024.

Ariete, Toro, gemelli.

Ariete.

Per i nostri amici dell’Ariete adesso è tempo stupendo per le relazioni amorose, ma, dopo ferragosto, l’invito è quello ad essere prudenti, stando alla larga dalle trasgressioni che possono minare la vostra relazione.

Toro.

E poi invece ci sono i Tori, per i quali sono da fronteggiare un po’ di problemi e anche delle responsabilità. Cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare agli affetti, soprattutto durante il weekend.

Gemelli.

Va alla grande per i Gemelli in amore, in particolare per chi non è in coppia. Quindi adesso lasciatevi andare che è il vostro momento.

Ada Alberti, Cancro, Leone, Vergine.

Cancro.

Va alla grandissima sentimentalmente per il segno del Cancro, uno dei favoriti di questo 2024, che riceverà anche importanti conferme professionali. Un mese davvero fortunato e pieno di nuove opportunità.

Leone.

Problemucci per il Leone, perfettamente risolvibili con un compromesso di coppia. Chi è solo in potrà vivere belle esperienze e magari iniziare una storia d’amore, dipende da ciò che si vuole.

Vergine.

Queste sono settimane di pianificazioni in vista delle vacanze: attenzione all’ambiente lavorativo, potrebbero esserci tensioni. I single possono iniziare una storia importante e duratura, le coppie possono sposarsi o concretizzare progetti a due per il futuro, purché entro maggio. Poi inizierà una fase volta più alla cura o protezione di quanto si è riusciti ad ottenere e realizzare, che alla ricerca e all’azzardo

Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Bilancia.

Davvero interessante la sfera amorosa per il segno della Bilancia che è sempre più in ripresa. Anche per voi quello di agosto sarà un mese molto interessante.

Scorpione.

Suggerisco un po’ di prudenza allo Scorpione, per evitare di andare incontro a problemi legati alla sua impulsività. Meglio pesare le parole e i fatti.

Sagittario.

Per il Sagittario va alla grandissima, ad agosto, per l’amore e i single avranno la possibilità di fare incontri davvero molto interessanti.

Ada Alberti, Capricorno, Acquario, Pesci.

Capricorno.

Dovete deve prestare un po’ di attenzione alla salute.

Acquario.

Veniamo all‘Acquario in cui l’amore è in ripresa, dopo un periodo non proprio idilliaco. Questo segno ha comunque bisogno di far chiarezza dentro di se’ per evitare di incappare in rapporti sentimentali dubbi.

Pesci.

Infine, il segno dei Pesci va alla grande in amore e professionalmente. Un oroscopo davvero molto interessante quello del mese di agosto che riserva a quasi tutti i segni delle novità davvero piacevoli, specie sul fronte amoroso.