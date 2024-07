ad ottobre esce il nuovo album

I Fast Animals and Slow Kids hanno annunciato che il 25 ottobre uscirà il loro nuovo album, “Hotel Esistenza”: scopriamo tutti i dettagli.

L’universo musicale italiano si arricchisce di un nuovo capitolo grazie ai Fast Animals and Slow Kids, che hanno annunciato l’imminente uscita del loro settimo album. “Hotel Esistenza” promette di essere una tappa significativa nel percorso artistico del gruppo, portando con sé la promessa di un’immersione profonda nelle esperienze di vita degli ultimi tre anni dei suoi componenti.

Questo lavoro viene anticipato dal singolo “COME NO“, rilasciato a giugno, e segue il successo di “È già domani“, il loro album del 2021. Con un’uscita prevista in più formati, inclusi digitali ed edizioni speciali fisiche, l’album segna un momento di evoluzione per la band, pronta a condividere le proprie riflessioni e sonorità con un pubblico sempre più ampio.

“Hotel Esistenza”: un viaggio nell’essere

“Hotel Esistenza” rappresenta un vero e proprio percorso attraverso il quale la band esplora le diverse sfaccettature dell’essere. Con la metafora di stanze di un albergo arredate diversamente ma concepite con la stessa filosofia, i FASK tracciano un itinerario emotivo che tocca temi universali come l’appartenenza, la fuga, il ritorno e l’accettazione di se stessi.

Quest’opera si candida a diventare un punto di rifugio, un “luogo della mente” aperto a chiunque desideri esplorarlo.

Edizioni esclusive e distribuzione

L’album verrà distribuito dalla Woodworm con licenza esclusiva M.A.S.T./Believe. E’ stato già reso disponibile per il pre-order anche se uscirà ufficialmente il 25 ottobre.

Gli appassionati della band avranno la possibilità di scegliere tra diverse edizioni. Dalla versione digitale alle edizioni fisiche particolari come l’LP rosso con un poster autografato esclusivamente per Discoteca Laziale. Ci sarà poi l’LP bianco e il CD autografati in esclusiva per Amazon, senza dimenticare il LP grigio e il CD disponibili in tutti gli store.