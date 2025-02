Ad Assago una nuova campagna di comunicazione contro il bullismo e l’istigazione all’odio

Una nuova campagna di comunicazione contro il bullismo e l’istigazione all’odio sarà lanciata nei prossimi mesi dal gruppo Assago nel Cuore, affrontando anche temi come povertà, inclusione, disabilità, autismo e violenza sulle donne. La campagna prevede la realizzazione di iniziative e convegni su queste problematiche.

Roberta Vieri, consigliera e capogruppo di Assago nel Cuore, e Biagio Maimone, scrittore e comunicatore, hanno espresso l’importanza di non tacere su violenza, cyberbullismo e incitazione all’odio, sottolineando la necessità di un impegno attivo nella comunicazione affinché non diventi strumento di violenza che aggrava il bullismo e danneggia l’educazione dei giovani. Maimone, insieme ad esperti del settore, avvierà il gruppo “Progetto Vita e Umanità – la comunicazione al servizio degli ultimi e degli indifesi” per portare alla luce situazioni gravi che necessitano di intervento.

Maimone ha evidenziato come la comunicazione possa mettere in evidenza la povertà morale, affermando che il giornalismo ha il compito di far conoscere la sofferenza sociale per trovare delle soluzioni. In Assago si sono già segnalati casi di discriminazione sociale, razzismo e bullismo, forme di violenza che richiedono una risposta immediata.

Assago nel Cuore si impegna a combattere ogni forma di violenza coinvolgendo i cittadini in dibattiti e azioni concrete. La consigliera Vieri ha affermato che l’associazione rappresenta un futuro incentrato sul benessere collettivo, promuovendo un grande progetto di amore per la comunità.