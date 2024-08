ad annunciare la morte la sua famiglia

La giovane aveva annunciato di essere “libera dalla leucemia” dopo un trattamento sperimentale. Purtroppo non è andata come sperato

Mondo della televisione addolorato dalla perdita di una giovane protagonista del piccolo schermo, scomparsa a soli 31 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. La famiglia della giovane ha confermato la terribile notizia in un comunicato condiviso sulla pagina Instagram della modella.

Si legge nel post sui social coperto di commenti di cordoglio e messaggi di affetto alla famiglia: “Con il cuore spezzato, annunciamo che la nostra amata è morta dopo aver lottato coraggiosamente per la sua vita”. La comunicazione commossa prosegue nel post raccontando con quanta forza la giovane abbia affrontato questo percorso, oltre che con grande altruismo. “La sua determinazione, il coraggio e la voglia di vivere hanno superato ogni previsione dei medici”, afferma la famiglia.

La giovane Hailey Merkt ha scelto di trascorrere i suoi ultimi momenti circondata dagli affetti e facendo sempre ciò che amava “senza rimpianti”, affermano i familiari. Hailey era celebre per la sua partecipazione alla 21esima stagione di The Bachelor, popolarissimo show televisivo americano.

Nel famoso reality e dating show aveva conquistato il cuore di Nick Viall. Da tutti è stata ricordata come una persona vivace e divertente, sempre presente per gli amici. “Hailey ha vissuto la vita con un entusiasmo contagioso, il suo spirito radioso ha toccato innumerevoli vite”, si legge nel messaggio dedicato a lei.

Il post conclude con un riferimento alla raccolta fondi sul sito GoFundMe, istituita per sostenere le spese mediche della giovane Hailey durante la sua lotta contro il cancro. La raccolta rimarrà aperta fino al 10 agosto 2024 per chiunque voglia offrire sostegno piuttosto che mandare fiori.

Hailey aveva raccontato la sua lotta contro la leucemia su Instagram. Ad aprile, aveva annunciato su GoFundMe di essere “libera dalla leucemia” dopo un trattamento sperimentale di trapianto di cellule staminali. Purtroppo non era andata come sperato: poche settimane dopo è stata informata che le cellule leucemiche erano tornate. La diffusione era di nuovo rapida e catastrofica per il suo organismo.