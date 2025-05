Ad Ammazzarlo Non Si Fa Peccato: La Replica

Il consigliere comunale del Partito Democratico di Cagliari, Davide Carta, ha suscitato polemiche con un commento sui social contro il deputato Piero Fassino, insinuando che non si consideri peccato “ammazzarlo”. Questo è avvenuto durante una discussione sul comportamento di Fassino in un minuto di silenzio per le vittime di Gaza. Gli attacchi di Carta sono stati preceduti da un post di Carlo Augusto Melis-Costa, attivista locale, che criticava il deputato per non aver onorato le vittime durante una seduta della Camera.

Fassino ha espresso incredulità e preoccupazione per le affermazioni di Carta, chiedendosi in che mani fosse il gruppo consigliare del Pd a Cagliari. In un’intervista, ha sottolineato di aver sempre partecipato alle commemorazioni per le vittime di Gaza e ha pubblicato una foto di se stesso in piedi durante il minuto di silenzio.

Carta, inizialmente difendendo le sue parole, ha poi chiarito che il commento era un’esagerazione e ha chiesto scusa per il fraintendimento. In seguito ha sottolineato il suo rispetto per la vita umana, rivendicando una lunga carriera politica contraddistinta dalla coerenza. La controversia ha messo in evidenza divisioni all’interno del Partito Democratico riguardo al modo di affrontare questioni delicate come il conflitto di Gaza.

