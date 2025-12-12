Acronis: crescita del 46% in Italia nella cybersecurity

Acronis ha presentato un bilancio positivo della propria presenza nel mercato italiano della cybersecurity, con una crescita del 46% anno su anno. Le metriche operative confermano questa espansione, con un aumento del 6% dei service provider italiani e un incremento del 26% della base clienti nazionale.

L’azienda ha delineato la propria roadmap futura, con un’implementazione sempre più pervasiva dell’intelligenza artificiale nella piattaforma. La scelta strategica di utilizzare l’intelligenza artificiale è dettata dal fatto che il 90% degli attacchi rilevati e analizzati è potenziato dall’intelligenza artificiale.

Acronis si posiziona in prima linea nell’implementazione dei più moderni processi di automazione, integrando l’intelligenza artificiale nella propria piattaforma XDR con funzionalità AI che automatizzano attività cruciali a beneficio degli operatori cyber. Il sistema può essere interrogato utilizzando il linguaggio naturale, semplificando notevolmente l’interazione.

Il processo di aggiornamento e miglioramento delle soluzioni Acronis trova un importante alleato nelle normative europee, in particolare NIS2 e DORA, che obbligano le aziende ad aggiornare costantemente le proprie difese cyber per tenere il passo con i criminali informatici. Acronis, con la sua piattaforma incentrata sulla data protection, gestisce anche il ripristino delle informazioni aziendali, garantendo piena conformità con le normative internazionali.

L’azienda offre le proprie soluzioni anche in modalità cloud, sfruttando una presenza capillare in decine di data center distribuiti nel mondo, con la garanzia di sovranità dei dati, archiviando le informazioni aziendali dei clienti in data center nazionali.

In futuro, le soluzioni dei vendor e dei partner saranno giudicate non solo in base all’efficacia nel bloccare le minacce, ma sempre più in funzione della riduzione del rischio dal punto di vista economico. Acronis punta sull’iper-automazione dei processi, supportata dall’intelligenza artificiale, che si occupa delle attività di routine, permettendo agli operatori di dedicarsi a compiti di più ampio respiro come l’ottimizzazione dei processi.

La figura dello specialista di cybersecurity è destinata a trasformarsi profondamente, diventando fondamentale sviluppare capacità investigative per estrarre valore dalle piattaforme potenziate dall’AI, passando da un ruolo operativo a uno sempre più analitico e strategico. Il quadro mondiale delle cyber minacce è dominato dalle organizzazioni criminali nordcoreane, che si infiltrano sistematicamente nelle aziende di tutto il mondo, comprese quelle attive nel settore della cybersecurity, utilizzando strumenti come i deepfake e deepvoice.