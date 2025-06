Acronis Certificata: Sicurezza Cloud per la Pubblica Amministrazione

L’importanza della cybersicurezza continua a crescere, spingendo le aziende a conformarsi a standard normativi sempre più rigorosi. Recentemente, Acronis International GmbH ha ricevuto una qualifica ufficiale dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come fornitore di servizi cloud per la Pubblica Amministrazione.

Acronis Cyber Infrastructure ha ottenuto la certificazione di livello AI2, mentre la piattaforma SaaS Cyber Protect Cloud ha raggiunto la qualifica di livello QC2, entrambi per un periodo di 36 mesi. Questa certificazione è il risultato di un rigoroso processo di valutazione che attesta la conformità agli standard di cybersicurezza.

Denis Cassinerio, Senior Director & General Manager South EMEA di Acronis, ha sottolineato come questo riconoscimento dimostri l’impegno dell’azienda nel rispettare le normative locali, offrendo ai propri partner e clienti una garanzia di trasparenza e sicurezza. Con 54 data center distribuiti in tutto il mondo, Acronis assicura anche la sovranità dei dati, particolarmente per quelli situati in Italia, soddisfacendo così i requisiti di accesso stabiliti dall’ACN.

Questo traguardo rappresenta un passo significativo per Acronis nel rafforzare la propria posizione nel mercato dei servizi di cybersicurezza, confermando la sua dedizione nel garantire soluzioni sicure e conformi alle aspettative dei clienti e delle istituzioni pubbliche.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.datamanager.it