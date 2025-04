Acrilammide: la sostanza tossica nelle patatine fritte

L’acrilammide è una sostanza chimica tossica che si forma in alcuni alimenti durante la cottura ad alte temperature, superando i 120°C, attraverso la reazione di Maillard. Questa reazione rende i cibi croccanti e dorati, ma provoca anche la formazione di acrilammide, particolarmente nei metodi di cottura come frittura, cottura al forno e griglia.

È stata identificata come potenzialmente cancerogena; studi su animali mostrano che una dieta ricca di acrilammide aumenta il rischio di tumori. Sebbene le evidenze sugli esseri umani siano limitate, potrebbero indicare un rischio per la salute.

L’acrilammide è presente principalmente nelle patatine fritte, nelle patate al forno, nelle crocchette e in altri alimenti preparati con farine di cereali cotti ad alte temperature, come biscotti e pane tostato. Anche il caffè è una fonte di acrilammide.

Per ridurre i rischi legati all’acrilammide, è consigliabile evitare l’eccessivo consumo di alimenti fritti, conservare le patate in modo corretto (non in frigorifero), pretrattarle in acqua o acqua e limone prima della cottura, e cuocere gli alimenti fino a una doratura leggera. Metodi di cottura più delicati come bollitura e cottura al vapore possono aiutare a ridurre la formazione di acrilammide. Inoltre, le friggitrici ad aria, seppur considerate più sane, possono generare livelli più elevati di acrilammide.

La Commissione Europea è intervenuta a seguito dell’allerta dell’EFSA, introducendo linee guida per ridurre i livelli di acrilammide nei prodotti alimentari e monitorando regolarmente la situazione negli Stati membri.