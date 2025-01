Acquistale con uno sconto di 30 euro

Huawei ha recentemente lanciato i nuovi auricolari true wireless FreeBuds Pro 4, progettati per offrire un’esperienza audio superiore grazie a tecnologie avanzate e una migliorata cancellazione del rumore. Questi auricolari, i primi a portare il marchio HUAWEI SOUND, puntano a soddisfare chi cerca qualità audio, comfort e funzionalità smart. Sono compatibili con dispositivi Android e iOS e disponibili a 199 euro su HUAWEI STORE, con uno sconto di 30 euro utilizzando il coupon ASEMPRO4.

Le FreeBuds Pro 4 sono dotate della tecnologia True Sound a doppio driver che, insieme al Digital Cross-Over, garantisce un suono ricco e dettagliato, isolando le frequenze per un audio bilanciato. Con un’unità driver dinamica a quadruplo magnete da 11 mm, la riproduzione è precisa, supportando audio ad alta risoluzione fino a 24 bit / 48 kHz e offrendo un equalizzatore professionale per personalizzare l’ascolto.

L’algoritmo di cancellazione del rumore AI di Huawei permette di ridurre fino a 100 dB di rumore ambientale, con un sistema di microfoni che assicura chiamate nitide anche in ambienti rumorosi. Gli inserti in memory foam migliorano ulteriormente l’isolamento passivo.

Le funzionalità smart includono controlli mediante movimento della testa, connessione a doppio dispositivo senza accoppiamenti manuali e rilevamento automatico delle cuffie. Il design elegante è ispirato agli strumenti musicali e disponibile in tre colorazioni. Con un’autonomia fino a 30 ore con la custodia, le FreeBuds Pro 4 si presentano come una scelta eccellente per gli amanti della musica e della tecnologia.