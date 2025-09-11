22.3 C
Acquista Sicuro e Veloce: Scopri Click to Pay con Visa!

Da StraNotizie
✨ Acquista online in modo veloce e sicuro con Visa e Click to Pay.

Shopping senza stress: niente più password o moduli da compilare. Con la tua Visa registrata a Click to Pay basta un click per pagare, ovunque e in totale sicurezza.

🔒Sicuro: i tuoi dati restano al sicuro grazie agli standard Visa.
⚡ Veloce: niente più moduli da compilare, il pagamento è immediato.
🌍 Semplice: funziona su tutti i dispositivi e nei siti che supportano Click to Pay.

E c’è di più! 👇
Attivando Click to Pay con la tua Visa entro il 19 ottobre, puoi partecipare al concorso che mette in palio: 🏔️ 1 Pacchetto Hospitality da 2 notti per 2 persone a Cortina per vivere dal vivo i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026!

👉 Attiva Click to Pay e registrati qui: https://www.visaeupromotions.com/clicktopay-mico26/

Mess. Publ. Montepremi €15.500. Regolamento completo su visaeupromotions.com/clicktopay-mico26

